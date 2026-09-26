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台北市長蔣萬安和對手沈伯洋今（26）晚雙雙出席中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，不過蔣萬安原定晚間18時55分到場，卻大遲到35分鐘，直到晚間7時30分才到場，就連在場支持者和民代也不解。不過蔣萬安到場時則解釋，「前面還有行程」，據悉，蔣萬安前一個行程在環南市場烤肉趴，因為逐桌和民眾敬酒太熱情，所以才延宕。蔣萬安今原定晚間6時55分到場，不過對手沈伯洋下午時突然新增公開行程，預計晚間6時50分到場參加中庄仔福德宮晚宴，不過兩人皆遲到，沈伯洋約莫晚10分鐘到，蔣萬安則是遲到7時30分才抵達。在地議員柳采葳、陳炳甫、副議長葉林傳等人也是早早到場，另外有約莫300名「安粉」也在等待蔣萬安，不過因為實在等太久，有支持者質疑「環南市場過來大概20分鐘，怎麼會這麼久？」不過蔣萬安到場時，現場支持者仍予以熱烈歡呼，並且爭相握手，不過被媒體問到大遲到一事，他則解釋「前面還有行程」。