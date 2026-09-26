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台北市長蔣萬安與民進黨市長參選人沈伯洋，今（26）日不約而同出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，沈伯洋致詞時特別提醒，市長也會過來，今天洋流流進福德宮帶來溫暖，雖然大家政治立場有所不同，大家都有想要建造好台北的心，所以待會市長來的時候，大家要保持風度，「我們是溫暖的洋流」。中庄仔福德宮董事長林春裕致詞時抱怨蔣萬安選市長後就不來，到了要選舉才來。沈伯洋在台上保證，自己一定會再回來，「大家應該都知道我是鄉土文化研究社社長」。不管最後是怎樣，自己還是都會常來。沈伯洋提到，這裡以前很多瓦片業者，台灣很多瓦片來自這裡，這裡是台北的基石，市府資源在這裡完全不夠，有機會當上市長，要把中山、大同當作最穩固的地方，建築、長者的照護都要是最安全的地方。最後沈伯洋也提醒支持者，市長也會過來，今天洋流流進福德宮帶來溫暖，雖然大家政治立場有所不同，大家都有想要建造好台北的心，所以待會市長來的時候，大家要保持風度，「我們是溫暖的洋流」。