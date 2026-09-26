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▲已故「中國流行樂教父」劉歡小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

曾參加過《中國好聲音》、《中國好歌曲》等節目的知名音樂人劉歡，在今（26）日傳出去世消息，「劉歡原創音樂公益金」與湖南廣播影視集團芒果V基金也發布訃告，證實他已於9月25日病逝。劉歡妻子盧璐稍早悲痛發聲，寫下：「我永遠的愛，永遠的痛。」表達對丈夫的思念。而回顧劉歡過去，事實上他多年來都與病魔搏鬥，還在2009年被診斷罹患稱為「不死癌症」的股骨頭壞死，但他還是忍住疼痛並登台，敬業精神讓外界都非常佩服。在劉歡病逝後，他的妻子盧璐也在微信朋友圈悲痛發聲，寫下：「我永遠的愛，永遠的痛。」表達對丈夫的不捨與思念。夫妻倆的緣分始於1987年底，擔任湖南電視台主持人與副導演的盧璐，到北京邀請劉歡於元旦晚會表演，盧璐的一句「湖南見」，就讓劉歡一見鍾情。兩人在錄完節目後，一起到張家界旅遊，認識短短9天，劉歡便向盧璐求婚。雖然閃婚讓雙方家長質疑，但兩人堅持，並於隔年順利登記。盧璐也在婚後專注家庭，劉歡則曾為妻子寫歌〈璐璐〉，38年好感情讓眾人羨慕。其實劉歡多年來都在與病魔搏鬥，還曾在2009年罹患股骨頭壞死，該病症因為非常難根治、治療非常漫長及痛苦，所以被稱為「不死癌症」。劉歡也因此骨頭不斷損壞，就連行走都有困難。病程晚期，他只好接受人工髖關節置換手術。不過就算飽受痛苦、需要有人扶著，劉歡仍繼續登台演出，並在台上真唱，表示觀眾是來聽現場的歌聲，不是對口型，非常敬業。劉歡生病後，曾於2015年春晚舞台獻唱〈從前慢〉，在台上痛到臉部抽搐，還是堅持唱完；2019年剛做完心臟支架手術4天後，就登上節目《歌手》，還拿下歌王寶座；2020年出席音樂節帶來〈好漢歌〉；去年還登上B站跨年晚會，就算冷到發抖，還是表演完〈我欲成仙〉與〈友誼地久天長〉，而這也是他生前最後一次在大型公開活動現身。生 日：1963年8月26日過 世：2026年9月25日（63歲）配 偶：盧璐子 女：劉一絲出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》得獎記錄：1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎