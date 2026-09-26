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▲正信爆汗到眼睛都睜不開。（圖／記者嚴俊強攝）

CNBLUE放棄跟家人團聚！來台跟粉絲過中秋

CNBLUE唱到爆汗！流到眼睛睜不開

▲▼CNBLUE成員身上都帶著「에바뛰」的旗子，示意大家跳起來。（圖／讀者提供、記者嚴俊強攝）

韓國樂團CNBLUE今（26）日登上《KRAZY Music Festival Taipei 2026》，倒數第二組壓軸登場，一現身就先放煙火，接連唱出〈孤獨的人〉、〈直感〉等經典歌，把大佳河濱公園直接炸成大型KTV。適逢韓國中秋節，鄭容和還突然Cue全場回頭賞月，浪漫喊：「月亮很美，你們也很美！」只是台北天氣完全不走浪漫路線，3人一路唱到爆汗，正信更一度眼睛都快睜不開，但大家照樣狂吼「Everybody jump！」、走下台跟粉絲互動，現場相當HIGH。倒數第二壓軸登場的經典樂團CNBLUE一現身就放送煙火，開場就是台灣K-POP樂迷最熟悉〈孤獨的人〉、〈直感〉，邊表演邊喊：「你們開心嗎台北？」因為他們幾乎每個月都來台，基本的中文對他們來說不是問題，鄭容和就用中文說：「大家好，我們是CNBLUE！尖叫聲！好久不見！你們太熱嗎？It’s ok？但是我們的愛，太熱！」他們得知大家從早等到晚，覺得很感激，敏赫就說：「知道很熱，大家還等這麼久，我們會用音樂讓大家恢復體力的！」正信則說：「現在韓國也是中秋節，這是要跟家人度過的節日，但我們放棄跟家人的時光來這裡，大家一定要幸福的回去！」並要大家往後看，「你們看一下天空，月亮也好美喔！月亮很美，你們也很美！」他們也介紹「에바뛰」就是跳起來的意思，鄭容和投入表演後，再次頻頻用經典的大叫聲吶喊：「everybody jump！」甚至還喊到燒聲，讓全場熱血沸。明天林俊傑是壓軸表演嘉賓，身為他好友的鄭容和不忘幫宣傳，還突然唱起〈小酒窩〉，結果才唱一句，全場就跟著清唱，讓他當場笑出來，氣氛相當歡樂，「雖然不是我的歌，你們也能大合唱，真是感謝。」正信也喊：「我也想要見到俊傑哥！」除了上述歌曲，CNBLUB也接連送上〈RACER〉、〈99%〉、〈I'm Sorry〉、〈Can't Stop〉、〈YOU'RE SO FINE〉、〈Killer Joy〉、〈Between Us〉、〈In My Head〉、〈Then, Now and Forever〉等總計11首歌，每一首都唱到爆汗、眼睛都張不開，甚至走下台跟粉絲互動、對唱，誠意滿滿。