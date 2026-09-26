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2026年名古屋亞洲運動會籃球項目迎來最終高潮，韓國國家代表隊展現強大宰制力。繼韓國男籃在昨日勇奪金牌後，韓國女籃今（26）日在四強賽中以75：70力退勁敵日本，並在稍晚的決賽中順利封后。韓國男女籃在同一屆亞運會雙雙摘金，籃球3X3則獲得1金1銅，總計3金1銅，成為本屆亞運籃球項目的最大贏家。今日率先登場的女籃四強賽，由韓國迎戰地主日本隊。韓國隊在第一節便展現強烈企圖心，單節灌進27分，取得27：15的雙位數領先。儘管日本隊在第三節展開兇猛反撲，單節打出28：21的攻勢將比分拉近，但韓國隊在末節穩住陣腳，最終以75：70驚險收下勝利，搶下金牌戰門票。韓國女籃能贏下這場關鍵戰役，兩名主力的發揮功不可沒。前鋒李海蘭（Lee Haeran）上場30分鐘，高效砍下全場最高的24分，並抓下9個籃板，在禁區與中距離給予日本隊極大威脅。另一名鋒線主力姜怡瑟（Kang Leeseul）同樣表現亮眼，貢獻21分與7籃板。此外，後衛李素熙（Lee Sohee）也挹注16分、6籃板與4助攻，三人聯手包辦了全隊近八成的分數。反觀日本隊，雖然前鋒大脇晴（Owaki Haru）繳出23分、13籃板與5助攻的「雙十」全能數據，但全隊僅她與岡本美優（Okamoto Miyu，10分）得分上雙，火力支援明顯不足。日本隊在團隊投籃命中率（37%對比韓國的44%）與三分球命中率（39%對比韓國的21%，但韓國兩分球命中率較高）的拉鋸中，最終未能成功逆轉戰局。隨著韓國女籃在隨後的決賽中成功奪冠，加上韓國男籃早前已拿下金牌，3X3男籃奪得金牌，女籃則摘下銅牌，韓國籃球在2026年名古屋亞運會大獲全勝，證明了其在亞洲籃壇的強大實力。