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▲演唱會一開場，11位Luxy Girls帶來新歌〈Luxy Light〉以及〈表白〉、〈練舞功〉組曲，迅速炒熱現場氣氛。（圖／萬星傳播提供）

▲洪榮宏壓軸登場獻唱多首經典，與胡瓜合演〈媽媽歌星〉歌中劇，胡瓜在演出中狂換假髮，先扮王仁甫、再反串「洪媽媽」，一人分飾多角。（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜發起、領軍康康、歐弟、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，26日在台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定版首場演出。胡瓜這回可說忙到極限，不僅抱病上陣、聲音沙啞到噴了6瓶藥，還笑稱擔心自己「會不會中毒」，演出中更一人分飾多角，先後和孫協志、壓軸嘉賓洪榮宏合作，還狂換假髮扮王仁甫、反串「洪媽媽」，從主持、演唱到短劇全包，讓觀眾看見他為公益拚到底的一面。「鑽石舞台之夜」本次中秋限定場連演兩天，票房與企業、藝人、善心人士捐款，為受贈單位華山基金會募得3台到宅服務車與善款，總計近500萬元。胡瓜表示，光靠門票收入其實不夠支撐活動與公益目標，因此近來不斷在外奔走募款、跑業務，加上排練到深夜，壓力相當大，也讓他的聲音一路沙啞。即使身體狀況吃緊，他仍全程撐場，笑說自己已經噴了6瓶不同藥物，「不曉得等一下會不會中毒。」但一站上舞台仍火力全開，把中秋團圓氣氛、公益精神與綜藝效果全部拉滿。這場演出中，胡瓜不只擔任主持人，還頻繁換造型參與橋段。孫協志首次登上「鑽石舞台之夜」，帶來〈上弦月〉及台語單曲〈麥想袂開〉，更與歐弟、康康完成5566「世紀大合體」，演唱經典神曲〈我難過〉。沒想到胡瓜也加入戰局，戴上假髮扮起王仁甫，逗趣模樣讓全場笑聲不斷。壓軸登場的台語歌王洪榮宏則帶來近半小時表演，演唱〈我是男子漢〉、〈春天哪會這呢寒〉、〈一隻小雨傘〉等多首經典。歌聲中，胡瓜又換上另一頂假髮、穿上女裝，反串「洪媽媽」從觀眾席走上台，與洪榮宏合演〈媽媽歌星〉歌中劇，把整場笑點推到最高峰。演唱會一開場，11位Luxy Girls帶來新歌〈Luxy Light〉以及〈表白〉、〈練舞功〉組曲，迅速炒熱現場氣氛。隨後歐弟、賴慧如、小禎演唱〈愛情限時批〉，唱到一半，胡瓜與康康從4樓觀眾席驚喜現身，將祝福「快遞」到觀眾面前。適逢中秋節，舞台上也少不了月亮、嫦娥等應景元素。小禎笑稱自己是「嫦娥之母」，Luxy Girls則化身「現代嫦娥」，跳起韓團ATEEZ成員崔傘〈BAD〉中的「震胸舞」。康康、歐弟不甘示弱跟著加入，卻被虧一個像「催吐」、一個像「摧毀」，綜藝效果十足。除了笑料與短劇，金曲歌王歌后也接力開唱。翁立友即使演出邀約滿檔，仍第三度登上「鑽石」公益列車，演唱民視連續劇組曲及〈我問天〉，讓全場變成大型KTV。久未公開演出的蔡秋鳳也為慈善主動請纓加入，海外歌迷更專程飛來支持。主持群為了讓她唱出經典〈金包銀〉，從康康模仿周杰倫〈霍元甲〉開始一路接唱，最後終於成功讓原唱開金口。「演藝傳承」則是胡瓜一路堅持的精神。曾心梅、賴慧如、鍾采穎以不同世代歌手身分，用三種語言版本演唱〈淚光閃閃〉、〈陪我看日出〉、〈白鷺鷥〉同一首歌；曾心梅也特別以〈海海人生〉向已故台語天后陳盈潔致敬。胡瓜透露，這首歌原本不在節目單內，是特別加進來送給「永遠的大姐」。「鑽石舞台之夜」明（27）日下午4點還有一場演出，將由巫啟賢擔任壓軸嘉賓，帶領觀眾重溫跨世代經典情歌。最後謝幕的時候胡瓜忍不住情緒哽咽，表示感謝現場的觀眾與贊助單位出錢出力，才能完成今明兩天的演唱會，有能力可以捐出善款和到府服務車給創世基金會。