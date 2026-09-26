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台北市長蔣萬安和民進黨市長參選人沈伯洋，今（26）日雙雙出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，沒想到身兼立委王世堅後援會主委的宮廟董事長林春裕卻當著蔣萬安的面吐槽，當立委的時候每年都來，有一年出國還親自打電話請假，沒想到當市長後邀請三年，也沒請假也沒來。讓現場氣氛一度尷尬，不過蔣萬安致詞時則解釋，他要先跟董事長道歉，因為這兩年真的非常忙，台北市有很多建設要關心推動。蔣萬安今晚原定6時55分抵達中庄仔福德宮，卻因前面行程和民眾敬酒耽擱，大遲到35分鐘，好不容易人到場後，宮廟董事長林春裕致詞時一開口就說，「我們的市長終於回家了」，更說現場土地公也聽到，要讓蔣萬安繼續連任。不過林春裕隨後開酸，前面講的都當沒聽到，聽他講現在的。蔣萬安確實是在地的，以前當立委時服務處在廟後面，當時當立委8年，每年都會回來，有一年出國還特別打電話請假，結果蔣萬安當市長，他親自邀請三年都沒來，也沒有請假，就是派民政局長陳永德來，結果有一次也沒來。林春裕更大酸，民政局是他們的直屬長官，所以要講好話，就是蔣萬安要繼續連任，讓市政繼續運作，隨後喊口號稱「蔣萬安連任」，更說要多說幾句，不然民政局會來查水表。蔣萬安致詞時則說，今天很高興回到中山區，這裡是他的起家厝，過去十多年來受到鄉親長輩照顧、疼惜，所以過去當立委8年，服務處就在旁邊巷子，是大家的好鄰居，也是福德宮庇佑的地方，他記得過去長輩有反映希望恢復重陽敬老金，所以當市長後很快處理。蔣萬安隨後說，自己對中山區的建設推動非常多，剛才董事長說這兩年他沒來，他要先道歉，因為這兩年真的非常忙，全台北市有非常多建設要關心、推動，但在中山區不只是敬老場、包括中山區第二運動中心新生館7月正式啟用，另外北環段、民生汐止線帶動地方發展，此外榮星花園7月也正式動工全新改造，所以這幾年來對鄉親的感情、服務，一直都沒有變。