9月28日教師節為國定假日，2026年適逢週一、剛好與中秋串成4天連假！連假最後一天家中垃圾爆滿，9/28教師節垃圾車有收嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理全台22縣市清運懶人包。全台共有41個地區暫停收運，雙北與高雄多數正常，台中改採定點收運，台南與新竹部分地區則停收，出門倒垃圾前務必留意，以免白跑一趟！

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🟡六都教師節清運異動，台中改定點台南停收

9月28日教師節當天，六都多數地區恢復正常收運，但台中市與台南市有重大異動，市民需特別留意：

台北市：9/28 正常收運，全市另設 30 處限時收運點供民眾投放。

新北市：9/28 正常收運。

桃園市：9/28 正常收運。

台中市：9/28 暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務，請至環保局官網查詢定點位置。

▲台中市9/28教師節暫停沿街清運，全面改採定時定點服務。（圖／台中市環保局提供）
▲台中市9/28教師節暫停沿街清運，全面改採定時定點服務。（圖／台中市環保局提供）
台南市：9/28 採分區清運（東區、南區、北區、中西區、安平、安南、永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化、麻豆、官田、大內、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、後壁、鹽水等 22 區暫停收運；其餘 15 區正常收運）。

高雄市：9/28 正常收運。

▲台南市9/28教師節永康、安平等22區暫停收運。（圖／台南市環保局提供）
▲台南市9/28教師節永康、安平等22區暫停收運。（圖／台南市環保局提供）
🟡全台41地區連假停收：竹縣雲林南投重災

其餘 16 縣市於 9/28 教師節當天的清運規劃如下（全台累積共 41 個行政區暫停收運）：

北部地區：基隆市、宜蘭縣、新竹市皆正常收運。新竹縣採分區清運（竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔 7 鄉鎮 9/28 停收；橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山 9/28 正常）。

▲新竹縣教師節採分區清運，新埔、橫山、北埔及五峰鄉前山停收。（圖／新竹縣環保局提供）
▲新竹縣教師節採分區清運，新埔、橫山、北埔及五峰鄉前山停收。（圖／新竹縣環保局提供）
中部地區：苗栗縣無特殊異動；彰化縣溪州鄉與竹塘鄉 9/28 停收；南投縣中寮鄉 9/28 停收（南投市、草屯、埔里正常）；雲林縣虎尾、土庫、褒忠、崙背、水林、口湖 6 鄉鎮 9/28 停收。

▲彰化縣教師節溪洲、竹塘鄉沿線垃圾車停收；伸港、社頭、埔心、北斗、溪州及永靖鄉定點停收。（圖／彰化縣環保局提供）
▲彰化縣教師節溪洲、竹塘鄉沿線垃圾車停收；伸港、社頭、埔心、北斗、溪州及永靖鄉定點停收。（圖／彰化縣環保局提供）
南部地區：嘉義市、嘉義縣全縣 9/28 均正常收運；屏東縣屏東市正常，枋山鄉 9/28 停收。

東部及離島：花蓮縣花蓮市正常，光復鄉 9/28 停收，玉里鎮上午定點停收（下午及晚間正常）；台東縣台東市與卑南鄉夜間清運 9/28 正常，長濱鄉 9/28 停收；澎湖縣馬公市、金門縣與連江縣 9/28 均正常清運。

🟡連假後垃圾大爆量！善用官方動態免苦等車

經歷4天中秋與教師節連假，收假首日的垃圾量勢必大增，各路線垃圾車極可能發生「大誤點」狀況。各縣市環保局強烈建議，民眾倒垃圾前可先下載官方垃圾車追蹤 APP 或查詢即時動態網頁，看準時間再出門，以免在街頭苦候。此外，中秋應景的柚子皮屬「堆肥廚餘」，月餅紙盒與塑膠托盤則須確實壓平拆解，做好分類以加速清潔隊員的收運效率。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...