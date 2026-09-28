9月28日教師節為國定假日，2026年適逢週一、剛好與中秋串成4天連假！連假最後一天家中垃圾爆滿，9/28教師節垃圾車有收嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理全台22縣市清運懶人包。全台共有41個地區暫停收運，雙北與高雄多數正常，台中改採定點收運，台南與新竹部分地區則停收，出門倒垃圾前務必留意，以免白跑一趟！
🟡六都教師節清運異動，台中改定點台南停收
9月28日教師節當天，六都多數地區恢復正常收運，但台中市與台南市有重大異動，市民需特別留意：
台北市：9/28 正常收運，全市另設 30 處限時收運點供民眾投放。
新北市：9/28 正常收運。
桃園市：9/28 正常收運。
台中市：9/28 暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務，請至環保局官網查詢定點位置。
台南市：9/28 採分區清運（東區、南區、北區、中西區、安平、安南、永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化、麻豆、官田、大內、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、後壁、鹽水等 22 區暫停收運；其餘 15 區正常收運）。
高雄市：9/28 正常收運。
🟡全台41地區連假停收：竹縣雲林南投重災
其餘 16 縣市於 9/28 教師節當天的清運規劃如下（全台累積共 41 個行政區暫停收運）：
北部地區：基隆市、宜蘭縣、新竹市皆正常收運。新竹縣採分區清運（竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔 7 鄉鎮 9/28 停收；橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山 9/28 正常）。
中部地區：苗栗縣無特殊異動；彰化縣溪州鄉與竹塘鄉 9/28 停收；南投縣中寮鄉 9/28 停收（南投市、草屯、埔里正常）；雲林縣虎尾、土庫、褒忠、崙背、水林、口湖 6 鄉鎮 9/28 停收。
南部地區：嘉義市、嘉義縣全縣 9/28 均正常收運；屏東縣屏東市正常，枋山鄉 9/28 停收。
東部及離島：花蓮縣花蓮市正常，光復鄉 9/28 停收，玉里鎮上午定點停收（下午及晚間正常）；台東縣台東市與卑南鄉夜間清運 9/28 正常，長濱鄉 9/28 停收；澎湖縣馬公市、金門縣與連江縣 9/28 均正常清運。
🟡連假後垃圾大爆量！善用官方動態免苦等車
經歷4天中秋與教師節連假，收假首日的垃圾量勢必大增，各路線垃圾車極可能發生「大誤點」狀況。各縣市環保局強烈建議，民眾倒垃圾前可先下載官方垃圾車追蹤 APP 或查詢即時動態網頁，看準時間再出門，以免在街頭苦候。此外，中秋應景的柚子皮屬「堆肥廚餘」，月餅紙盒與塑膠托盤則須確實壓平拆解，做好分類以加速清潔隊員的收運效率。
我是廣告 請繼續往下閱讀
9月28日教師節當天，六都多數地區恢復正常收運，但台中市與台南市有重大異動，市民需特別留意：
台北市：9/28 正常收運，全市另設 30 處限時收運點供民眾投放。
新北市：9/28 正常收運。
桃園市：9/28 正常收運。
台中市：9/28 暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務，請至環保局官網查詢定點位置。
高雄市：9/28 正常收運。
其餘 16 縣市於 9/28 教師節當天的清運規劃如下（全台累積共 41 個行政區暫停收運）：
北部地區：基隆市、宜蘭縣、新竹市皆正常收運。新竹縣採分區清運（竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔 7 鄉鎮 9/28 停收；橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山 9/28 正常）。
東部及離島：花蓮縣花蓮市正常，光復鄉 9/28 停收，玉里鎮上午定點停收（下午及晚間正常）；台東縣台東市與卑南鄉夜間清運 9/28 正常，長濱鄉 9/28 停收；澎湖縣馬公市、金門縣與連江縣 9/28 均正常清運。
🟡連假後垃圾大爆量！善用官方動態免苦等車
經歷4天中秋與教師節連假，收假首日的垃圾量勢必大增，各路線垃圾車極可能發生「大誤點」狀況。各縣市環保局強烈建議，民眾倒垃圾前可先下載官方垃圾車追蹤 APP 或查詢即時動態網頁，看準時間再出門，以免在街頭苦候。此外，中秋應景的柚子皮屬「堆肥廚餘」，月餅紙盒與塑膠托盤則須確實壓平拆解，做好分類以加速清潔隊員的收運效率。