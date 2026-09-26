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日本首相高市早苗於日本時間26日晚上9時左右，與美國總統川普（Donald Trump）進行電話會談，談話約持續了20分鐘。高市早苗在與川普通話結束後，於官邸向記者表示，已收到川普針對先前與中國國家主席習近平會談內容所作出的說明。根據《讀賣新聞》報導，川普與習近平會晤時頻頻提及二戰歷史，積極對外營造良好互動氛圍。根據美方發布的會後事實清單，內容也有提及美國與中國在二次世界大戰期間曾作為「同盟國」並肩作戰。儘管日本政府普遍認為，川普將中國稱為「同盟國」很大程度上屬於外交場合上的口頭迎合，但美方此一罕見表態仍令日方內部感到些許困惑與不安。分析指出，高市早苗希望透過直接與川普通話，親自確認其發言的真實意圖，藉此向國際社會傳遞「日美同盟關係依舊不可動搖」的明確訊號。值得注意的是，在美方公布的會談摘要中，完全未提及敏感的台灣問題。據了解，高市早苗在這已非日方首次在美中高層會晤後採取緊急溝通機制。早在今年5月的美中首腦會談過後，高市早苗亦在第一時間與川普進行電話會談，掌握第一手資訊，顯見日方對美中關係動向保持高度戒備。