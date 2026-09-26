日本首相高市早苗於日本時間26日晚上9時左右，與美國總統川普（Donald Trump）進行電話會談，談話約持續了20分鐘。高市早苗在與川普通話結束後，於官邸向記者表示，已收到川普針對先前與中國國家主席習近平會談內容所作出的說明。
根據《讀賣新聞》報導，川普與習近平會晤時頻頻提及二戰歷史，積極對外營造良好互動氛圍。根據美方發布的會後事實清單，內容也有提及美國與中國在二次世界大戰期間曾作為「同盟國」並肩作戰。
儘管日本政府普遍認為，川普將中國稱為「同盟國」很大程度上屬於外交場合上的口頭迎合，但美方此一罕見表態仍令日方內部感到些許困惑與不安。分析指出，高市早苗希望透過直接與川普通話，親自確認其發言的真實意圖，藉此向國際社會傳遞「日美同盟關係依舊不可動搖」的明確訊號。
值得注意的是，在美方公布的會談摘要中，完全未提及敏感的台灣問題。
據了解，高市早苗在通話中可能向川普深入詢問了其與習近平針對台灣局勢的討論細節，同時也確認了美中雙方是否提及日中關係相關議題。
這已非日方首次在美中高層會晤後採取緊急溝通機制。早在今年5月的美中首腦會談過後，高市早苗亦在第一時間與川普進行電話會談，掌握第一手資訊，顯見日方對美中關係動向保持高度戒備。
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儘管日本政府普遍認為，川普將中國稱為「同盟國」很大程度上屬於外交場合上的口頭迎合，但美方此一罕見表態仍令日方內部感到些許困惑與不安。分析指出，高市早苗希望透過直接與川普通話，親自確認其發言的真實意圖，藉此向國際社會傳遞「日美同盟關係依舊不可動搖」的明確訊號。
值得注意的是，在美方公布的會談摘要中，完全未提及敏感的台灣問題。
據了解，高市早苗在通話中可能向川普深入詢問了其與習近平針對台灣局勢的討論細節，同時也確認了美中雙方是否提及日中關係相關議題。
這已非日方首次在美中高層會晤後採取緊急溝通機制。早在今年5月的美中首腦會談過後，高市早苗亦在第一時間與川普進行電話會談，掌握第一手資訊，顯見日方對美中關係動向保持高度戒備。
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