中央氣象署表示，颱風「舒力基」今（26）日晚間8時增強為中度颱風，目前位於日本那霸南方海面、距台北約600公里，後續將北轉東北移動，對台灣沒有直接影響。至於台灣未來天氣，9月30日前全台多雲到晴、午後山區有零星雨，高溫局部可達35至36度；10月1日起東北季風增強，北部降至約30至31度，基隆北海岸、宜蘭及東半部雨勢增多。
舒力基增強為中颱！北轉後朝東北移動 對台無直接影響
氣象署指出，舒力基今晚8時已增強為中度颱風，目前位於日本那霸南方海面，距離台北約600公里，正逐漸由北轉向東北方向移動。預測接近日本南部海面後，颱風強度將逐步減弱，對台灣天氣沒有直接影響。
除了舒力基之外，氣象署說明，關島及菲律賓東方海面目前為相對低壓區，後續不排除有新的熱帶擾動形成，不過目前發展的位置、時間與強度仍存在不確定性，需持續觀察後續變化。
下周四東北季風增強！北部降溫 北海岸、宜蘭轉有雨
至於台灣接下來的天氣，氣象署表示，下周三（30）日前，全台天氣以多雲到晴為主，午後山區則可能出現零星短暫陣雨。
氣溫方面，各地高溫普遍落在31至34度，局部地區可能升至35至36度，其中大台北盆地、中南部內陸地區受到地形與熱力作用影響，體感會更加炎熱。
下周四（10月1日）東北季風將逐步增強，迎風面的基隆北海岸、宜蘭率先出現零星短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，不過午後降雨範圍將比前幾天擴大，南部及其他山區可能出現局部短暫陣雨。
隨著東北季風影響加深，北部氣溫也會略為下降，高溫約30至31度；中南部降溫幅度相對有限，高溫仍維持在32至33度左右。
下周五（2）日、周六（3）日持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南大致維持多雲到晴，午後南部及其他山區仍可能出現局部短暫陣雨。
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氣象署指出，舒力基今晚8時已增強為中度颱風，目前位於日本那霸南方海面，距離台北約600公里，正逐漸由北轉向東北方向移動。預測接近日本南部海面後，颱風強度將逐步減弱，對台灣天氣沒有直接影響。
除了舒力基之外，氣象署說明，關島及菲律賓東方海面目前為相對低壓區，後續不排除有新的熱帶擾動形成，不過目前發展的位置、時間與強度仍存在不確定性，需持續觀察後續變化。
至於台灣接下來的天氣，氣象署表示，下周三（30）日前，全台天氣以多雲到晴為主，午後山區則可能出現零星短暫陣雨。
氣溫方面，各地高溫普遍落在31至34度，局部地區可能升至35至36度，其中大台北盆地、中南部內陸地區受到地形與熱力作用影響，體感會更加炎熱。
下周四（10月1日）東北季風將逐步增強，迎風面的基隆北海岸、宜蘭率先出現零星短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，不過午後降雨範圍將比前幾天擴大，南部及其他山區可能出現局部短暫陣雨。
隨著東北季風影響加深，北部氣溫也會略為下降，高溫約30至31度；中南部降溫幅度相對有限，高溫仍維持在32至33度左右。
下周五（2）日、周六（3）日持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南大致維持多雲到晴，午後南部及其他山區仍可能出現局部短暫陣雨。