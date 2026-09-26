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台北市長蔣萬安和民進黨市長參選人沈伯洋，今（26）日雙雙出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，活動開始前一小時，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場已有約70人「洋流」聚集，不過藍營不甘示弱，也動員300人到場力抗，手持蔣萬安旗幟高喊「蔣萬安凍蒜」，甚至宮廟董事長林春裕也說，剛剛沈伯洋在場很多人，現在蔣萬安人更多，更贈送象徵「步步高升」的甘蔗，要他選總統，不過蔣萬安則微笑搖頭。蔣萬安今晚和沈伯洋尬場，一同出席中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方安排沈伯洋在舞台左邊、蔣萬安在舞台右邊入場。而在活動開始前一個小時，沈伯洋的支持者「洋流」就已經自主排隊，現場估算約有70人至100人。不過藍營也不甘示弱，動員了200至300人到場力挺，包括國民黨青年團、在地議員柳采葳、陳炳甫、葉林傳、議員參選人李易儒也都到場力挺，雙方尬場互不相讓。但由於蔣萬安前一個環南市場烤肉趴的活動和民眾逐桌敬酒太熱情，大遲到35分鐘才到場，兩人因此王不見王沒碰上。不過身兼立委王世堅後援會主委的台北市中庄仔福德宮董事長林春裕，致詞時則贈送蔣萬安代表「步步高升」的甘蔗，更說「情感上」希望他可以選總統，不過蔣萬安則微笑搖頭。