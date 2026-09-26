我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安遭爆立法院學歷從SJD改為JD，但立法院學經歷等資料來源包括各屆立委選舉公報，且「逾當屆次資料不再開放修改」，質疑蔣萬安頁面為何能夠立即修改，台北市研考會主委殷瑋喊冤稱，從來沒有要偷天換日，一旁有人追問「是游錫堃搞的？」殷瑋則說，「講白了就是這樣」。對此過去曾在立法院工作的新北市議員山田摩衣表示，以自己在立法院工作經驗，立院通常是依據委員提供的資料去做登錄，如果廠商登錄有誤，「但你10年都不更正，是什麼心態？」山田摩衣說，現在蔣萬安拿等同於台灣碩士學歷的JD，吃JD學歷習慣被翻成「法律博士」的豆腐，過了10年被抓包才知道要更正，甚至還賴到立法院前後兩任院長蘇嘉全和游錫堃身上，真的是很過分。山田摩衣表示，立法院不是中選會，只是根據委員提供的文字資料來翻譯，沒有權力查核委員學歷的英文學位證書。現在蔣萬安說他的學歷是JD，那問題反而是在蔣萬安自己，因為在選舉公報中，他不只寫過賓夕法尼亞大學的法律博士學位，也寫過碩士LLM學位。山田摩衣提到，但選第十屆立法委員時，蔣萬安卻沒有寫出賓夕法尼亞大學的碩士學位，只寫了法律博士學位，是不是會讓民眾產生「他的最高學歷是法學博士」的認知，而有誤導之嫌呢？選舉選成這樣，一點擔當都沒有，就知道蔣萬安有多麼焦慮了。最後山田摩衣說，蔣萬安自稱賓州法律博士，卻講不出「政黨傾向」的英文，就跟李四川自稱市政專家，卻不知道經過他家門且最有名的307公車路線一樣荒謬，「誠實很重要」。