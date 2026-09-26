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中秋節後4生肖財運爆棚！生肖狗第一名：創業財氣旺

🟡第4名：生肖虎

🟡第3名：生肖鼠

▲中秋節後生肖屬虎、鼠、猴的財運重點落在投資市場與趨勢觀察。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡第2名：生肖猴

🟡第1名：生肖狗

中秋節9月25日過後，小孟老師點名4個生肖投資與財運受到看好，排名第4的虎可留意AI題材，第3名鼠則有機會發現市場消息或低估標的；第2名猴適合關注ETF、全球型科技基金與科技類股；第1名狗則以創業、人脈與事業發展為主，已有店面的話，也可透過整理或裝潢改變環境。小孟老師表示，中秋節過後，屬虎者投資運看好，市場上AI相關利多有機會再度受到關注，因此可多研究AI類股，從產業趨勢中尋找可能的投資機會。屬鼠者中秋後可能接收到一些市場資訊，也有機會發現遭市場低估的投資標的。小孟老師建議，屬鼠者可多留意市場動態與個別標的價值，若能掌握相關機會，財運有望有所提升。中秋節後生肖猴有「用錢滾錢」的機會，可以尋找合適的ETF、全球型科技基金或科技類股，掌握市場趨勢。不過，投資仍有市場波動與本金損失風險，相關建議應視自身財務狀況與風險承受能力評估，不宜單憑生肖運勢決定投資標的。若屬狗者有創業規劃，中秋後可能較容易找到適合的商機、合作夥伴或人脈資源，對事業發展有所幫助。至於已經創業的屬狗者，則可趁這段時間提升整體績效，若環境許可，也可以重新整理店面、打掃空間，甚至重新裝潢，透過環境更新帶動事業氣場與財運。