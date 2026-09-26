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▲平瀬愛里大方曬出多張整形時期照片，宣布將出演影集，好消息讓粉絲都非常開心。（圖／翻攝自X@Nyairin_518）

日本網紅平瀬愛里（平瀬あいり）過去曾砸日幣2750萬元（約台幣554萬元）整形全臉，並在之後公開對比照，從暴牙妹變成超正甜妹的模樣讓她直接爆紅。而近日，她在X宣布將客串以整形為背景的Netflix影集《假面美顏（Downtime）》，正式進軍演藝圈。平瀬愛里在近日於X貼出自己整形的多張照片，以及自己《假面美顏》的海報，宣布將客串該劇。她開心表示：「真正花了2750萬元整形的我也會出現在《假面美顏》喔！」平瀬愛里出演影集的好消息曝光後，也引來大批粉絲的支持，「跟那些隨波逐流的女孩完全不一樣，這樣的人才值得獎勵，她現在真的好可愛。愛里，妳做得太棒了」、「妳真的很努力，很高興可以看到妳獲得回報」、「愛里現在看起來很幸福，這是最重要的。」事實上，平瀬愛里曾透露決定整形的原因，表示在5歲時，媽媽就曾對她說：「我不該生下妳。」那時候開始就對自己的長相產生自卑。之後到了學校，她又遭同學嘲笑暴牙，雖然她都故作輕鬆帶過，但其實常常會躲起來偷哭。為了擺脫從前的自卑，平瀬愛里從16歲便開始兼職賺錢，就算遭遇職場霸凌，她也不放棄，努力8年後終於賺到整形費用，給自己大改造後找回了自信。