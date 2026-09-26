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民進黨桃園市長參選人黃世杰今（26）日在黨籍山地原住民市議員參選人謝卓儒陪同下，深入復興區，行程間與原住民族人暢談原鄉發展願景，並獲耆老賜予泰雅族名字「Masing」。地方人士表示，過去前市長鄭文燦積極建設復興區，引進加油站、ATM等建設讓人印象深刻，惟近4年現任市府的重視程度有落差，如今黃世杰頻繁到訪，並有完整願景，雖然復興區人口不多，但仍願意付出時間與心力，顯見已具備執政者格局，準備好帶領桃園。黃世杰今日深入復興區，上午在上巴陵舉辦部落座談，中午前往加拉文健站參與中醫師義診，下午再到溪口台與族人座談，整天行程都留在原鄉。上巴陵座談中，泰雅耆老誒宥吼腊更當場賜給黃世杰泰雅名字「Masing」，意為「擊破磐石的人、破石者」，期許他敢於挑戰、要有擊破磐石的精神。有地方人士指出，黃世杰本週四晚間才到復興區澤仁里參與中秋活動，今日再深入不同部落，用行動表達對復興原鄉的重視。而從桃園市2014年升格後，復興區原鄉的發展是一項重要課題，惟首任桃園市長鄭文燦相當重視，也讓復興區隨著桃園升格，建設大升級，族人鄉親印象深刻，惟近3年多張善政執政，大家感受得出來用心程度有很大落差。該人士分析，事實上張善政在2022年勝選時，復興區的得票是對手將近3倍，但上任後有沒有照顧投票給他的鄉親，「如人飲水，冷暖自知」。其實，復興區人口不多，且是民進黨極弱勢選區，但黃世杰竟針對地方提出完整藍圖，且不只一次行程深入，讓族人都感受被重視，認為黃世杰已準備好帶領桃園，不分政黨、不分族群，心中重視的就是桃園的未來。黃世杰表示，從週四晚間澤仁里的中秋活動，到今天從上巴陵一路到溪口台，就是希望用行動表達對復興原鄉的重視。未來也會持續傾聽族人的聲音，讓原鄉的需求真正進入市政決策，「Masing」所代表的破石精神，也將成為自己面對問題、突破困難的一份期許。