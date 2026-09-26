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絕境中轉型單身交友秘境

日本鹿兒島櫻島火山東北方約1.5公里處，有一座周長約2.3公里的小島名叫新島，目前島上僅有一對年逾六旬的夫妻在此定居生活。然而，隨著連結新島與其他島嶼的定期渡輪於2026年3月正式走入歷史，島上唯一的聯外交通被切斷，逼入嚴峻的孤立困境，是否該為島上唯二居民維持渡輪營運，也引發網友激辯。但該對夫婦並未放棄，積極在島上辦相親聯誼活動，希望藉此促進島上生機。綜合日媒報導，新島目前僅居住著66歲的佐佐木和子與她73歲的丈夫佐佐木直行。和子為新島原住民，夫妻倆於2019年重返新島生活，並成立「故鄉再生計劃協會」，號召志工除草清掃，希望攜手將原本荒廢的土地重新變回宜居家園。和子表示，自己喜歡島嶼上的生活，然而，2026年3月，鹿兒島市政府表示，由於2022年北海道觀光船沉船事故後法規修訂，維持渡輪安全營運的體制越來越困難，決議廢除每週3班往返新島之間的行政連絡船。儘管當地發起一份超過1.5萬人署名的請願信，希望保留行政連絡船，仍無法扭轉政府決定。交通斷絕後，前往新島只能仰賴被稱為「海上計程車」的遊艇，但費用為原本行政連絡船的10倍以上。直行沉重表示，「當初就是因為有行政連絡船，我們才決定搬來住。現在連最基本的交通要素都沒了，讓人非常困擾」。為了防止自家船隻故障導致「徹底與世隔絕」，夫妻倆甚至考慮自費近百萬日圓購買二手備用船，對家計形成不小負擔。交通不便亦重創觀光，直行嘆氣說，過往遊客能以低廉票價輕鬆搭船前來，如今這種光景已不復見。儘管面臨絕境，這座小島卻擁有特殊的「人文吸引力」。故鄉再生計劃協會在島上舉辦聯誼相親活動，歷年來已經成功撮合了8組男女結為連理。今年夏天，在鹿兒島縣結婚支援中心的協助下，新島再次開辦了交友活動，共有4男4女的單身參加者踏上新島，在炎炎夏日下共同揮汗拔草、清理海岸漂流垃圾，並前往島上的守護神「五社神社」參拜。鹿兒島縣結婚支援諮詢師多田宏子指出，「室內相親活動很多，但能在大自然中一邊揮汗、一邊自然交流的場合很少。新島獨特的環境，正好能為年輕人牽起不可思議的良緣」。參加者表示，正因為新島「什麼都沒有」，大家反而能從零開始共同創造回憶，感覺十分真切。邁入入住新島第8個年頭的佐佐木夫妻，面對連絡船停駛的打擊，仍未放棄將新島魅力傳遞給外界的信念。和子感性地表示，「回想起來，至今我依然覺得能搬回新島住真是太好了。希望未來能持續舉辦各式活動，吸引更多人通勤前來，讓新島重新熱鬧起來」。相關報導引發日本網友熱議，有網友認為即使島上只有兩人居住，仍應該維持定期船運，「如果偏遠島嶼無人居住，它們可能會被外國人買下或落入外國勢力的實際控制之下，從而引發安全隱患。考慮到島嶼無人居住後的管理成本，我認為維持航道暢通是值得的」、「如果真的變成無人島，難道我們不應該對外國人購買此類土地感到擔憂嗎」、「如果偏遠鄉下仍有公車的話，為什麼小島沒有常規渡輪？兩者不是類似的概念嗎」。但也有許多網友表示，「很遺憾，我認為政府很難專門為你花費一大筆錢」、「我同情住在那裡的那對夫婦，但我認為維持一條不盈利的渡輪航線是不可能的」、「鑑於日本全國人口持續下降，地方政府財政狀況預計只會進一步惡化，僅供兩人使用的渡輪服務顯然並不可行」。