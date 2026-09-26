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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽持續進行，「衛冕軍」韓國隊昨（25）日爆冷敗給日本隊，今（26）日重整旗鼓交手中國隊，雖然首局先失分，但打線馬上在1局下逆轉，最終靠著先發投手崔珉錫7局失1分好投以及打線爆發，終場就以9：2輕取中國隊，取得明（27）日金牌戰門票。韓國隊主帥柳志炫賽後表示，「雖然先前沒有明說，但我們一直都預期會和日本在決賽交手並為此做準備，明天一定會打出一場好球。」前役慘遭日本隊0：5完封的韓國隊，今日重整旗鼓交手中國隊，但開局卻意外先掉分，先發投手崔珉錫單局被敲4安失掉1分，加上隊友守備不幫忙，崔珉錫一度被攻佔滿壘，但他及時回穩，投出關鍵三振抓到第3個出局數，成功止住失血。經過首局的亂流，崔珉錫從第2局起封鎖中國隊打線，主投7局僅失1分，狂飆9次三振、1次保送。韓國隊打線也在1局下給予回應，雖然沒有敲安，但靠著保送以及對手2次失誤，韓國隊兵不血刃逆轉超前戰局。從第2局起韓國隊持續搶分，全隊敲出14支安打、攻下9分，最終以9：2逆轉擊退中國隊，收下複賽第1勝，以2勝1敗、複賽第2名的成績晉級金牌戰。以全職業組成的韓國隊，前役慘遭日本隊完封，是繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度於亞運敗給以社會人為主體的日本隊，被韓國媒體冠上「豐橋慘案」。因此今日拿到金牌戰門票後，韓媒都將金牌戰視為「復仇之戰」。據《體育京鄉》報導，韓國隊總教練柳志炫賽後表示，「雖然我們是帶著6戰全勝的目標來到這裡，但在日韓戰中並未照計畫進行。決賽我們一定會拚出好結果。」他接著指出，「坦白說，（大賽開打前）我就知道日本隊的戰力非常堅強。雖然先前沒有明說，但我們一直都預期會和日本在決賽交手並為此做準備，明天一定會打出一場好球。」