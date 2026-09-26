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台灣虎航1架IT633班機，昨（25）日晚間19時55分從韓國濟州島飛回台中，沒想到班機延誤近3小時，卻延誤到22時尚未起飛，更發生空調壞掉，整個機艙變烤箱一樣，也有小孩被熱哭。虎航說明，航機後推時，突然出現空調系統異常，機長將航機滑回機坪執行故障排除，對於造成旅客不便，致上最誠摯的歉意。虎航IT633班機原訂在19時55分從濟州島飛回台中，但當旅客已經全部上機，飛機也等候滑行時，突然被告知要開回停機坪，經過盤查才確認是飛機冷氣故障。而乘客長時間在悶熱的飛機內感到不適，整個機艙變烤箱一樣，把飛行安全卡當成扇子搧風，更有小朋友因為悶熱等待太久陸續哭鬧，最後在延誤3小時時間才返航。台灣虎航回應，IT633昨晚航機後推時，突然出現空調系統異常，機長按程序航機滑回機坪執行故障排除，經檢修後航機恢復適航執行航班。對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。