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中國藝人井柏然與孫千最近因主演陸劇《早春晴朗》爆紅，還擄獲大批CP粉。但不料在結局後，CP粉依然對兩人的配對念念不忘，昨（25）日井柏然與正牌女友劉雯一起現身李榮浩的上海演唱會，還被對方在台上以角色名「Luke」點名，並提到他身邊有對他非常重要的女士，也就是劉雯也在場。沒想到這卻引發大批CP粉的不滿，直接湧入劉雯社群逼她分手，讓劉雯只好緊急改班機時間，在今日獨自返回北京避嫌。井柏然在昨日與劉雯一起現身李榮浩的上海場演唱會，被捕捉在VIP包廂親密背後擁抱女友，感情依然甜蜜。其中，李榮浩還在台上用《早春晴朗》角色「欒念」的暱稱「Luke」點名井柏然，並提到劉雯，「他身邊一定有一位對他非常重要的女士也在…雯雯今天也在。」幽默點名兩人。但沒想到這段話竟引來大批《早春晴朗》CP粉的不滿，認為李榮浩是失言，還有人直接跑到劉雯社群逼她跟井柏然分手，「說好的低調呢？為啥上熱搜的全是妳」、「不用那麼著急的宣示」、「Luke只屬於Flora（孫千飾演的尚之桃暱稱）。」這也讓劉雯只好急改班機時間，獨自返回北京避嫌。而CP粉的行為，也惹怒了全網，認為應該要把劇裡劇外劃分清楚，劉雯原本就是井柏然穩交多年的女友，卻無辜被入戲太深的劇迷炎上，網友也喊話大家應該要回到現實，不要把螢幕人設跟真實世界混為一談。