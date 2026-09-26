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3.5萬美金的搬遷補償金僅是平均水準

在房租高昂、租務法規嚴格的舊金山，房東為了提前收回房屋往往願意支付房客鉅款。當地一名女租客透露，即使面對房東奉上高達3.5萬美元（約新台幣110萬元）的搬遷補償金，依然選擇說「不」。這不僅折射出舊金山房市的極端現象，也揭示了租客在面對「租屋地獄」時的深層無奈。根據《紐約郵報》報導，目前居住在舊金山的穆蘭尼（Serabeth Mullaney）近日在社群網路上分享了自己的遭遇。她的房東希望提前收回租給她公寓，並開出3.5萬美元的補償金條件，但前提是要求她簽署保密協議。穆蘭尼表示自己回絕了房東，「真正阻止我接下這筆錢的原因，是重新找房的過程」。穆蘭尼直言，要在舊金山重新尋覓落腳處簡直是一場「惡夢」。在舊金山高度監管的租賃市場中，強力的租客保護法規限制了房東對現有租客大幅調漲租金的能力。因此，許多房東選擇以「付錢請租客走人」的方式收回房屋，以便將物件以當前更高的市場租金重新出租。根據房地產網站Zillow數據，舊金山目前單房公寓的平均月租金高達4500美元，且市場競爭異常激烈，甚至頻繁出現租客搶房競價的痛苦現象。這也是為何穆蘭尼寧願放棄補償金，也不願搬家。而且，儘管3.5萬美元看似一筆巨款，但在舊金山的搬遷補償金中僅屬於中位數水準。不少房地產律師甚至直言，對房東而言，3.5～5萬美元的買斷金都不過是「小錢」。舊金山租務委員會數據顯示，高額租約買斷多發生於米遜區（Mission）、卡斯楚區（Castro）、海特-阿什伯里（Haight-Ashbury）及太平洋高地（Pacific Heights）等具歷史傳統、實施租金管制且需求極高的熱門社區。過去舊金山最高額的退租買斷紀錄，是由一對60多歲的夫婦所創下。他們在一棟位於頂級豪宅區普雷西迪奧高地（Presidio Heights）、擁有金門大橋壯麗景觀的七房租管公寓中居住長達30年，最終拿了高達47.5萬美元（約合新台幣1500萬元）的補償金才同意搬家。