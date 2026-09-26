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▲ 陳柏惟更以棒球賽「終局遭逆轉」比喻林智鴻上屆選舉「差不到千票，就差點落選」經驗，呼籲支持者堅定支持認真、專業、鳳山綠營最年輕的林智鴻。（圖／市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻26日於鳳山再度發起公益壘球賽，立院榮譽顧問陳柏惟也再次與會，和各界12支在地隊伍以球會友。陳柏惟更以棒球賽「終局遭逆轉」比喻林智鴻上屆選舉「差不到千票，就差點落選」經驗，呼籲支持者堅定支持認真、專業、鳳山綠營最年輕的林智鴻。此次，林智鴻帶領隊伍「鳳山要紅」參賽，維肯人力、李長榮化工、元大銀行、江海科技、高雄銀行、高師大等隊伍也共襄盛舉，不少更是多年參與「林智鴻盃」的老朋友；林園大寮市議員李雨庭亦派隊應戰，前民政局長張乃千、前議員張清泉也來到現場，維肯人力執行長郭建良也獻出「全壘打加碼禮」，眾人中秋連假齊聚鳳山，和林智鴻、陳柏惟「以球會友」，也透過此賽事替忠孝國小少棒隊募捐，響應基層體育及公益。林智鴻說，自己從大學時期就是壘球愛好者，從成立球隊、舉辦公益賽事，到號召企業及各界支持，希望讓更多人看見基層體育需求；更將興趣轉化為政策關懷，透過校園會勘、議會質詢，甚至運用北上參加民進黨中常會的空檔，向中央機關當面力爭改善。林智鴻強調，公益賽不只為孩子募得資源，更希望藉此推動制度改善，讓更多扎根鳳山的小球員，有朝一日也能站上國際舞台，為台灣拚搏。