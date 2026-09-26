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2026年名古屋亞運中華隊今（26）日3：7不敵日本隊，超級循環輪1勝2敗坐收，確定無緣金牌戰，明天將與中國隊上演進行銅牌戰，總教練湯登凱賽後受訪時，證實明天就是推出林昱珉先發面對中國隊，「一定是把好投手壓出來全力搶勝，畢竟就算怎樣也要保住面子。」台日大戰比賽場地岡崎市，今日全天下雨，直到傍晚雨勢還一度增強，後延賽至19點15分開打，在雨勢中進行。湯登凱兩度上場抗議，希望裁判能暫停比賽，「今天天候狀況比較不好，我們在守備時外野也比較看不清楚，我們就有跟裁判反映，那裁判的意思是說，兩隊共同都是相同的條件，所以沒有比賽暫停。但是我是覺得天候因素當然是有影響，但是對方還是一樣在比賽，所以這個不是我們輸球的理由。」中華隊首局就靠日本隊內野失誤先攻下分數，但後續打線突然熄火，「其實第一局，應該是對方投手其實他的投球狀況，球速還還沒有出來，我們打到這個機會，趁機打幾支安打有先得分。但是他慢慢漸入佳境之後，其實日本隊的球路本來就不是很好打。」湯登凱認為，中華隊整體狀況其實還不錯，「但是等到投手慢慢進入狀況之後，尾勁、變化球角度都有出來之後，我們就比較難去攻擊他的好球這樣。」針對明天銅牌戰再度交手中國隊，湯登凱直言就是全力拚勝，「明天對手上場，一定是把好的投手壓出來全力搶勝，畢竟就算怎樣，也要保住面子。」當被問到林昱岷用球數限制時，湯登凱透露就是投到球團的限制，今天的先發徐翔聖也是投到球團限制，並透露他的限制就是80球。至於林昱珉的球團限制規範，湯登凱只透露就是1場，用球數暫時不方便透露。