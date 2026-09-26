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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月26日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 55 32-23-0 0.582 - 2 樂天桃猿 52 30-22-0 0.577 0.5（M8） 3 統一獅 54 29-25-0 0.537 2.5 4 味全龍 53 24-29-0 0.453 7 5 富邦悍將 53 23-30-0 0.434 8 6 台鋼雄鷹 53 22-31-0 0.415 8

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月26日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 113 63-50-0 0.558 - 2 統一獅 113 58-54-1 0.518 4.5 3 富邦悍將 113 57-56-0 0.504 6 4 樂天桃猿 112 54-56-2 0.491 7.5 5 台鋼雄鷹 113 52-60-1 0.464 10.5 5 中信兄弟 114 52-60-2 0.464 10.5

中華職棒37年下半季戰況激烈！中信兄弟今（26）日以7：3逆轉擊退富邦悍將，統一7-ELEVEn獅3：2險勝台鋼雄鷹，樂天桃猿5：3力退味全龍。下半季A段班球隊今日皆獲勝，因此排名並未變動，兄弟仍暫居龍頭，但僅領先桃猿半場、獅隊2.5場，隨時都有被篡位的機會。悍將今日輸球，下半季確定淘汰，自2017年接手義大犀牛以來，連續20個半季未能奪下季冠軍，全年戰績也被獅隊拉開至1.5場，季後賽機會漸行漸遠。兄弟前役對桃猿吞下致命2連敗，今日作客新莊踢館悍將，前6局以2：3落後，7局上兄弟突破悍將牛棚，陳俊秀從曾峻岳手中擊出逆轉戰局的安打，8局上再添加3分，終場就以7：3逆轉擊退悍將，終止2連敗。獅隊今日與雄鷹在大巨蛋交手，2局上許哲晏從艾速特手中敲出適時安打，助獅隊先馳得點，4局上陳重羽開轟，2分砲替獅隊擴大領先。雄鷹此役僅靠著洋砲魔鷹2支陽春砲攻下2分，最終獅隊就以3：2險勝雄鷹，拿下3連勝。賽前奪下4連勝的桃猿，今日前進天母交手龍隊，首局桃猿就靠著梁家榮高飛犧牲打先馳得點，3局上再敲出4安以及林泓育的高飛犧牲打添加2分，8局上廖健富敲出得點圈安打攻下2分保險分，取得5：0領先。龍隊直到9局下才破蛋，張祐銘擊出3分砲，但仍改變不了戰局，終場桃猿就以5：3擊退龍隊，收下5連勝。經過今日三地激戰，下半季A段班球隊今日皆贏球，因此排名雖變動。兄弟目前仍暫居龍頭，領先第2名的桃猿半場勝差、第3名的獅隊2.5場勝差。由於桃猿剩餘場數為各隊最多，接下來8戰全勝也可以自力封王，因此封王魔術數字下修至「M8」。悍將今日輸球後，確定下半季遭到淘汰，自2017年接手義大犀牛以來，連續20個半季未能奪下季冠軍。全年戰績部分，獅隊贏球、悍將輸球，獅隊不僅鞏固第2名的位置，還將雙方勝差拉開至1.5場，若下半季冠軍最終由桃猿或兄弟拿下，全年戰績第2的球隊將獲得季後賽資格，年度第3則會被淘汰，以雙方目前的勝差，悍將與獅隊未來每戰都至關重要。