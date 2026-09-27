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▲《蘭香如故》劉學義強行求娶譚松韻。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

譚松韻、劉學義主演的《蘭香如故》爆紅，超越張凌赫、田曦薇的《逐玉》拿下2026年劇王，隨著戲熱度攀升，網路上竟流傳譚松韻守寡30年，讓許多觀眾崩潰棄劇，但也有人認為是酸民刻意炒作買熱搜。譚松韻在《蘭香如故》中飾演落難千金，以「許蘭香」身分活下來，只求「活」不求復仇，還有人說她是怕死系女主，和劉學義先婚後愛的劇情深受好評，不只是女主角，配角李夢、鄭合惠子、劉美含、葉青等人演技、顏值都不輸譚松韻。但也因為熱度狂飆，微博流出結局，劉學義飾演的「林錦岐」早逝，譚松韻守寡30年，不少觀眾直呼要棄劇，目前才播到第31，譚松韻才嫁給劉學義沒多久，結局提前流出恐怕會影響收視。但其實譚松韻的角色本就是從年輕演到老，她也曾在訪問中提到，會一路演到角色離世，在原著《蘭香緣》中，男女主角最後還是在一起，且生了3個孩子，沈家的冤案則隨著東宮太子繼承大統後替他們翻案，也將抄沒的家產還給後代。因此提前流出的結局，也被視為是黑粉刻意炒作買熱搜。