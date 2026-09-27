我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區樂業街87號工地26日晚間發生火警，台北市長蔣萬安深夜表示，確認工地內部無人員受困，目前已出動指揮車7輛、消防車30輛、救護車2輛，共102名人員及義消夥伴投入搶救，經建管處查認，起火工地未設妥防範火災措施，裁處最高9萬元並勒令停工。據了解，該工地是國家住都中心跟全坤建設的都更案工地。蔣萬安說，目前火勢無擴大影響周邊民宅風險，然而起火點位於地下3樓搶救難度較高，提醒市民朋友避免靠近現場，他也要求警察局派員協助周邊交通管制及疏導。蔣萬安表示，針對火警產生的煙霧，環保局已即時啟動空氣品質監測機制，煙霧可能影響範圍包括：臺北市文山區、中正區、信義區、大安區、松山區；新北市永和區、中和區，環保局將持續監測空氣品質，提醒市民朋友暫時關閉門窗，減少不必要的戶外活動；如需外出，請佩戴口罩，並持續留意最新空品資訊。蔣萬安強調，市府團隊會持續掌握現場情形，全力控制火勢、維護周邊安全；也請第一線消防同仁務必注意自身安全。