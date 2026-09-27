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▲2026年名古屋亞運棒球項目，旅外強投林昱珉扛銅牌戰先發。（圖／中華棒協提供,2026.9.20）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽昨（26）日正式落幕，最終由日本隊與韓國隊搶下金牌戰門票，中華隊與中國隊則落入銅牌戰。大會賽後公布獎牌戰雙方先發投手人選，韓國隊一如預期由王牌郭斌掛帥，日本隊則是大膽派出「中1日（僅休1天）」的完封左投樋口新迎戰；銅牌戰方面，中華隊由旅美王牌左投林昱珉掛帥先發，強碰中國隊前旅美右投孫易聰。亞運複賽昨日收官，日本隊在落後情況下以7：3逆轉擊退中華隊，以3勝0敗的傲人全勝戰績挺進金牌戰；韓國隊則以9：2大勝中國隊，以2勝1敗戰績取得決賽門票；中華隊與中國隊則確定落入銅牌戰交手。大會昨晚公布金牌戰先發投手名單，韓國隊毫無懸念推派陣中頭號王牌郭斌登板。郭斌在預賽交手中華隊時，先發主投6局無失分，未被敲出任何安打，還狂飆10次三振，徹底封鎖中華隊打線。由於韓國隊在複賽首戰慘遭日本隊完封，寫下近20年來在亞運對日本的首敗，郭斌此役再度掛帥，也被韓媒視為一場毫無退路的「復仇之戰」。相較於韓國隊的人選在各界預料之中，日本隊的調度則令人相當震驚，大膽宣布由左投樋口新擔綱先發。樋口新在25日複賽對韓國之戰先發主投7局無失分，用了92球，僅被敲出4支安打、飆出4次三振，率隊締造震撼韓國的完封勝。如今在僅休息1天的極限考驗下再度抗韓，能否維持同樣的壓制力，成為金牌戰的最大看點。銅牌戰方面，中華隊推出本屆賽事尚未登板的旅美王牌左投林昱珉掛帥。林昱珉賽後受訪時表示，亞運最後一戰一定會盡全力替中華隊拚下這面銅牌。總教練湯登凱也強調，銅牌戰就是毫無保留，「會把最好的投手戰力全部壓上去」，無論如何也要保住面子。複賽吞下3連敗的中國隊，則由右投孫易聰掛帥先發。現年26歲的孫易聰目前效力CNBL廣東獵豹隊，過去曾赴美就讀 NCAA奧古斯塔納大學（Augustana University），本屆亞運出賽2場拿下1勝，累計6.1局投球未失任何分數，防禦率仍維持在完美的「0」，實力同樣不容小覷。