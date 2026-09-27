所幸最終仍靠台大碩士生郭子昂在電競項目《魔法氣泡》中闖入四強，最終收穫一面銅牌。中華隊累積2金5銀17銅、總獎牌24面，獎牌榜保住第13名席位。

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射箭隊排名賽進行中 田徑隊多人進入決賽

包含男子110公尺跨欄林翊凱、謝元愷分別以分組第1、分組第3進入決賽，女子100公尺跨欄張博雅同樣以分組第2晉級決賽，上述幾人都有奪牌機會。

《魔法氣泡》成唯一奪牌項目 台大碩士生郭子昂建功

此日唯一得牌是電競項目《魔法氣泡》，台大碩士生郭子昂，8強5：0完封香港對手闖進4強，最終為中華隊收下一面銅牌

中國金牌數突破100面 日本則入手3金

名古屋亞運9/26各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 107 41 28 176 2 日本 31 49 49 129 3 韓國 16 21 36 73 4 烏茲別克 8 17 9 34 5 哈薩克 8 8 19 35 6 泰國 8 7 9 24 7 伊朗 7 14 7 28 8 巴林 7 2 2 11 9 北韓 5 5 4 12 10 印度 4 12 14 30 13 台灣 2 5 16 23

第20屆名古屋亞運中華隊26日多兵出戰，但大多都還未有奪牌機會的早期階段，女籃則輸給中國排第4、棒球中華隊3：7輸給日本無緣金牌戰，中華隊本日射箭隊出發，多位選手進入排名賽靠前的名次，田徑預賽同樣有多位選手進入決賽圈，羽球方面，周天成闖進8強，此外女雙兩組人馬、混雙也都前進8強，27日持續熱戰爭取奪牌機會，桌球則剩下林昀儒闖進4強，確定再為中華隊拿下一面獎牌。獎牌戰方面，中華女籃63：77不敵人高馬大的中國，最終收下第4名，棒球則在關鍵晉級戰中3：7不敵日本，27日只能與中國競爭銅牌，，另外《寶可夢大集結》也闖入8強賽，27日有望爭牌。中華隊打完亞運前8天賽程，目前累積2金5銀17銅、總獎牌24面，排名仍維持在昨日的13名，落後給第12馬來西亞的4金1銀7銅、總獎牌12面。其他國家方面，中國單日收進9面金牌，金牌數正式突破100面，來到107金41銀28銅，總獎牌176面遙遙領先各國，日本則入手3金，以31金49銀49銅、總獎牌129面排在第2。