第20屆名古屋亞運中華隊26日多兵出戰，但大多都還未有奪牌機會的早期階段，女籃則輸給中國排第4、棒球中華隊3：7輸給日本無緣金牌戰，所幸最終仍靠台大碩士生郭子昂在電競項目《魔法氣泡》中闖入四強，最終收穫一面銅牌。中華隊累積2金5銀17銅、總獎牌24面，獎牌榜保住第13名席位。
射箭隊排名賽進行中 田徑隊多人進入決賽
中華隊本日射箭隊出發，多位選手進入排名賽靠前的名次，田徑預賽同樣有多位選手進入決賽圈，包含男子110公尺跨欄林翊凱、謝元愷分別以分組第1、分組第3進入決賽，女子100公尺跨欄張博雅同樣以分組第2晉級決賽，上述幾人都有奪牌機會。
羽球方面，周天成闖進8強，此外女雙兩組人馬、混雙也都前進8強，27日持續熱戰爭取奪牌機會，桌球則剩下林昀儒闖進4強，確定再為中華隊拿下一面獎牌。
《魔法氣泡》成唯一奪牌項目 台大碩士生郭子昂建功
獎牌戰方面，中華女籃63：77不敵人高馬大的中國，最終收下第4名，棒球則在關鍵晉級戰中3：7不敵日本，27日只能與中國競爭銅牌，此日唯一得牌是電競項目《魔法氣泡》，台大碩士生郭子昂，8強5：0完封香港對手闖進4強，最終為中華隊收下一面銅牌，另外《寶可夢大集結》也闖入8強賽，27日有望爭牌。
中華隊打完亞運前8天賽程，目前累積2金5銀17銅、總獎牌24面，排名仍維持在昨日的13名，落後給第12馬來西亞的4金1銀7銅、總獎牌12面。
中國金牌數突破100面 日本則入手3金
其他國家方面，中國單日收進9面金牌，金牌數正式突破100面，來到107金41銀28銅，總獎牌176面遙遙領先各國，日本則入手3金，以31金49銀49銅、總獎牌129面排在第2。
✨名古屋亞運9/26各國獎牌排行榜：
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中華隊本日射箭隊出發，多位選手進入排名賽靠前的名次，田徑預賽同樣有多位選手進入決賽圈，包含男子110公尺跨欄林翊凱、謝元愷分別以分組第1、分組第3進入決賽，女子100公尺跨欄張博雅同樣以分組第2晉級決賽，上述幾人都有奪牌機會。
羽球方面，周天成闖進8強，此外女雙兩組人馬、混雙也都前進8強，27日持續熱戰爭取奪牌機會，桌球則剩下林昀儒闖進4強，確定再為中華隊拿下一面獎牌。
《魔法氣泡》成唯一奪牌項目 台大碩士生郭子昂建功
獎牌戰方面，中華女籃63：77不敵人高馬大的中國，最終收下第4名，棒球則在關鍵晉級戰中3：7不敵日本，27日只能與中國競爭銅牌，此日唯一得牌是電競項目《魔法氣泡》，台大碩士生郭子昂，8強5：0完封香港對手闖進4強，最終為中華隊收下一面銅牌，另外《寶可夢大集結》也闖入8強賽，27日有望爭牌。
中華隊打完亞運前8天賽程，目前累積2金5銀17銅、總獎牌24面，排名仍維持在昨日的13名，落後給第12馬來西亞的4金1銀7銅、總獎牌12面。
中國金牌數突破100面 日本則入手3金
其他國家方面，中國單日收進9面金牌，金牌數正式突破100面，來到107金41銀28銅，總獎牌176面遙遙領先各國，日本則入手3金，以31金49銀49銅、總獎牌129面排在第2。
✨名古屋亞運9/26各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|107
|41
|28
|176
|2
|日本
|31
|49
|49
|129
|3
|韓國
|16
|21
|36
|73
|4
|烏茲別克
|8
|17
|9
|34
|5
|哈薩克
|8
|8
|19
|35
|6
|泰國
|8
|7
|9
|24
|7
|伊朗
|7
|14
|7
|28
|8
|巴林
|7
|2
|2
|11
|9
|北韓
|5
|5
|4
|12
|10
|印度
|4
|12
|14
|30
|13
|台灣
|2
|5
|16
|23
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