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▲瑜襄道館國小四年級小將張烜瑜展現全能身手，一人包辦品勢個人、三人女團與對打女子25-27公斤級共3面金牌。（圖／大會提供）

▲桃園平南基訓站陳語澤（右）在對打決賽激戰三局逆轉奪冠，展現無懼傷痛的堅定鬥志，奪下升黑帶後的首座全國冠軍。（圖／大會提供）

中華民國115年全國國小學生跆拳道錦標賽26日在新北市立板橋體育館展開首日賽程，本屆賽事重返新北舉行，即使適逢中秋連假，仍吸引近1300名小將參賽。地主碧華國小在小六「兔子」林和萱領軍下，一口氣拿下6金，奪得品勢國小女子組總冠軍；下午對打賽事則由瑜襄道館小四生張烜瑜成為焦點，包辦品勢個人、團體與對打金牌，單日進帳3金。全國國小學生跆拳道錦標賽長年作為台灣國小端最重要的指標性賽事，競賽項目涵蓋「品勢」與「對打」兩大主軸。在品勢競賽方面，大會規劃個人組、混合雙人組與團體三人組，並依年齡細分為國小低、中、高年級組，同時按段位劃分黑帶組與色帶組，核心宗旨是讓所有剛接觸跆拳道或持續精進的國小選手，皆能在相應層級累積實戰經驗。本次重返體育重鎮新北市，吸引大量北部傳統基層名校與道館踴躍組隊，現場座無虛席。大會於品勢賽事告一段落後舉行隆重的開幕典禮，中華民國大師運動協會理事長（前體育署副署長）彭台臨、全民運動署署長張志宇、中華民國退休警察人員協會榮譽總會長耿繼文等產官學代表皆親臨會場助陣，共同為基層小將加油打氣。曾培育出全少與全中運金牌蘇于喬、世少與亞少國手許晏寧、世錦賽銀牌沈芊雯等名將的碧華國小，長年以嚴謹細膩的品勢訓練著稱。在連續三年未報名全小錦後，本次碧華國小浩浩蕩蕩組成了44人的龐大代表隊重返賽場。過去長年在頂尖學姐身後吸收經驗的小六選手林和萱（綽號「兔子」），今年正式接下隊長重任。她在個人國小高年級女子黑帶二段B組決賽中動作剛柔並濟、節奏分明，最終獲得裁判團給予的超高分，毫無懸念奪得個人金牌，並率領全隊一舉進帳6金，奪下品勢國小女子組團體總冠軍。林和萱的成長故事展現了學生運動員的自律模範。她從小一開始接觸跆拳道，起初是母親希望她學習防身術保護自己，未料一練便深深著迷。在兼顧安親班課業與高強度道館訓練的生活節奏下，她每天返抵家門已是晚間10點之後，但她在學校依然長年維持全班第一名的優異成績。談及訓練日常，林和萱開朗地表示：「有時候早上真的很累爬不起來，都要媽媽叫我；但跆拳道給了我完全不同的人生，我很熱愛這項運動。」今年她在新北市少年盃選拔時，曾因太過緊張漏喊一聲導致扣分失格、無緣代表權，但隨後迅速調整心態與學妹合力拿下全國少年盃女團銀牌。走出挫敗的林和萱眼神堅定地表示：「那次是太緊張了，明年一定要重新贏回來！我的目標是爭取當選世少國手，如果順利拿到資格，我的第一個願望是想去矯正門牙。」下午登場的中年級組對打賽程同樣張力十足。上午已在品勢個人國小中年級女子黑帶一段C組、以及團體三人女子黑帶組包攬2金的瑜襄道館四年級小將張烜瑜，下午持續在對打賽場發威。張烜瑜出戰國小中年級黑帶女子組25至27公斤級賽事，該量級共有10名好手角逐。張烜瑜首輪輪空後，連續兩場以凌厲攻勢過關斬將，冠軍戰中更是展現出色的前腳牽制與連續反擊，以直落二局數俐落擊敗對手，強勢完成「品勢雙金＋對打金牌」的三冠王壯舉。賽後張烜瑜檢討意識極高：「去年對打只拿到銀牌，這次終於圓夢拿到金牌，但我對自己今天的表現還不夠滿意，例如後腳下壓的連貫動作還可以更好。未來目標是明年在全國少年盃拿下冠軍。」教練游仟睿對愛徒讚譽有加，指出張烜瑜雖自幼稚園跟隨哥哥腳步學習跆拳道，但其高度自我要求與先天的身體柔軟度，讓她目前的技術展現與戰術執行力已毫不遜色於哥哥。在首日賽事的男子對打組別中，去年12月才剛晉升黑帶的桃園市平南基訓站小將陳語澤展現頑強黑馬氣質。他在場場硬仗中過關，決賽面對精英聯隊強敵張育銘，雙方互有往來戰成平手，陳語澤在決勝第3局頂住落後壓力、發動連續突擊完成逆轉封王。陳語澤笑說，當初學跆拳道的初衷，是希望長大後能好好保護媽媽。由於過去記憶動作較慢，他考了三次才順利晉升黑帶，如今在全小錦拿下升黑帶後的首座全國性冠軍，意義非凡。指著脖子上長年訓練留下的一道顯著疤痕，陳語澤眼神毫無懼色地說：「我不怕受傷，因為受傷就是最好的訓練！」