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▲2026年名古屋亞運棒球項目，韓國隊在複賽以9：2大勝中國隊，取得金牌戰門票。（圖／記者朱永強攝影）

⚾名古屋亞運棒球複賽排名

排名 球隊 戰績 結果 1 日本 3勝0敗 金牌戰 2 韓國 2勝1敗 金牌戰 3 台灣 1勝2敗 銅牌戰 4 中國 0勝3敗 銅牌戰

⚾名古屋亞運棒球 日本隊vs韓國隊基本資訊

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⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比

▲2026年名古屋亞運棒球項目，日本隊金牌戰推出左投樋口新先發對決韓國隊。（圖／名古屋亞運提供）

⚾名古屋亞運棒球日本隊vs韓國隊戰局分析

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⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（27）日台灣時間17點30分，「衛冕軍」韓國隊正面對決日本武士隊，由郭斌交手樋口新。兩軍曾在複賽首戰交手，當時日本隊以5：0完封韓國隊，繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度於亞運拿下對戰勝利。該場比賽韓國隊輸得灰頭土臉，因此這場金牌戰被視為「復仇之戰」對戰組合：日本隊 vs 韓國隊比賽時間：9月27日17：30（台灣時間）比賽場地：豊橋市民球場先發投手：日本隊（樋口新，王子）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）金牌戰：日本、韓國銅牌戰：台灣、中國🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。韓國隊毫無懸念推派陣中頭號王牌郭斌登板。郭斌在預賽交手中華隊時，先發主投6局無失分，未被敲出任何安打，還狂飆10次三振，徹底封鎖中華隊打線。樋口新在9月25日複賽對韓國之戰先發主投7局無失分，僅被敲4安、飆出4次三振。如今在僅休息1天的極限考驗下再度抗韓，能否維持同樣的壓制力，成為金牌戰的最大看點。韓國隊在複賽以0：5慘敗日本，雙方再度於金牌戰碰頭，此役也被韓國隊視為「復仇之戰」。韓國隊向來皆以全職業選手組隊，目的只有奪金並獲得免役資格，在複賽吞下震撼一敗後，能否在金牌戰突破日本投手群，絕對是比賽焦點。投手：近藤壱来（JR四國）、樋口新（王子）、谷脇弘起（日本生命）、嘉陽宗一郎（Toyota自動車）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（Toyota自動車）、長野健大（JFE西日本）、秋山翔（三菱自動車岡崎）、松田航瑠（日本製鉄室蘭シャークス）捕手：有馬諒（ENEOS）、辻本勇樹（NTT西日本）、福井章吾（Toyota自動車）內野手：矢野幸耶（三菱重工East）、和田佳大（Toyota自動車）添田真海（日本通運）、熊田任洋（Toyota自動車）、山田健太（日本生命）、佐藤勇基（Toyota自動車）、丸山壮史（ENEOS）外野手： 柴崎聖人（王子）、向山基生（NTT東日本）逢澤崚介（Toyota自動車）、藤澤涼介（東京瓦斯）水谷祥平（JR東海投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭 彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、尹棟熙（樂天巨人）