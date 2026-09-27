2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（27）日台灣時間17點30分，「衛冕軍」韓國隊正面對決日本武士隊，由郭斌交手樋口新。兩軍曾在複賽首戰交手，當時日本隊以5：0完封韓國隊，繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度於亞運拿下對戰勝利。該場比賽韓國隊輸得灰頭土臉，因此這場金牌戰被視為「復仇之戰」。《NOWNEWS今日新聞》為您整理名古屋亞運棒球項目銅牌戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍日本隊vs韓國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍日本隊vs韓國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
⚾名古屋亞運棒球複賽排名
⚾名古屋亞運棒球 日本隊vs韓國隊基本資訊
對戰組合：日本隊 vs 韓國隊
比賽時間：9月27日17：30（台灣時間）
比賽場地：豊橋市民球場
先發投手：日本隊（樋口新，王子）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
金牌戰：日本、韓國
銅牌戰：台灣、中國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾名古屋亞運棒球日本隊vs韓國隊戰局分析
🚩韓國王牌郭斌先發：韓國隊毫無懸念推派陣中頭號王牌郭斌登板。郭斌在預賽交手中華隊時，先發主投6局無失分，未被敲出任何安打，還狂飆10次三振，徹底封鎖中華隊打線。
🚩樋口新「中1日」登板：樋口新在9月25日複賽對韓國之戰先發主投7局無失分，僅被敲4安、飆出4次三振。如今在僅休息1天的極限考驗下再度抗韓，能否維持同樣的壓制力，成為金牌戰的最大看點。
🚩韓國奪金壓力：韓國隊在複賽以0：5慘敗日本，雙方再度於金牌戰碰頭，此役也被韓國隊視為「復仇之戰」。韓國隊向來皆以全職業選手組隊，目的只有奪金並獲得免役資格，在複賽吞下震撼一敗後，能否在金牌戰突破日本投手群，絕對是比賽焦點。
⚾名古屋亞運棒球 日本隊vs韓國隊陣容
📍日本隊名單：（總教練：川口朋保）
投手：近藤壱来（JR四國）、樋口新（王子）、谷脇弘起（日本生命）、嘉陽宗一郎（Toyota自動車）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（Toyota自動車）、長野健大（JFE西日本）、秋山翔（三菱自動車岡崎）、松田航瑠（日本製鉄室蘭シャークス）
捕手：有馬諒（ENEOS）、辻本勇樹（NTT西日本）、福井章吾（Toyota自動車）
內野手：矢野幸耶（三菱重工East）、和田佳大（Toyota自動車）添田真海（日本通運）、熊田任洋（Toyota自動車）、山田健太（日本生命）、佐藤勇基（Toyota自動車）、丸山壮史（ENEOS）
外野手： 柴崎聖人（王子）、向山基生（NTT東日本）逢澤崚介（Toyota自動車）、藤澤涼介（東京瓦斯）水谷祥平（JR東海
📍韓國隊名單：（總教練：柳志炫）
投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭 彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）
捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）
內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）
外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、尹棟熙（樂天巨人）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍日本隊vs韓國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍日本隊vs韓國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
|排名
|球隊
|戰績
|結果
|1
|日本
|3勝0敗
|金牌戰
|2
|韓國
|2勝1敗
|金牌戰
|3
|台灣
|1勝2敗
|銅牌戰
|4
|中國
|0勝3敗
|銅牌戰
對戰組合：日本隊 vs 韓國隊
比賽時間：9月27日17：30（台灣時間）
比賽場地：豊橋市民球場
先發投手：日本隊（樋口新，王子）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
金牌戰：日本、韓國
銅牌戰：台灣、中國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
🚩韓國王牌郭斌先發：韓國隊毫無懸念推派陣中頭號王牌郭斌登板。郭斌在預賽交手中華隊時，先發主投6局無失分，未被敲出任何安打，還狂飆10次三振，徹底封鎖中華隊打線。
🚩樋口新「中1日」登板：樋口新在9月25日複賽對韓國之戰先發主投7局無失分，僅被敲4安、飆出4次三振。如今在僅休息1天的極限考驗下再度抗韓，能否維持同樣的壓制力，成為金牌戰的最大看點。
🚩韓國奪金壓力：韓國隊在複賽以0：5慘敗日本，雙方再度於金牌戰碰頭，此役也被韓國隊視為「復仇之戰」。韓國隊向來皆以全職業選手組隊，目的只有奪金並獲得免役資格，在複賽吞下震撼一敗後，能否在金牌戰突破日本投手群，絕對是比賽焦點。
⚾名古屋亞運棒球 日本隊vs韓國隊陣容
📍日本隊名單：（總教練：川口朋保）
投手：近藤壱来（JR四國）、樋口新（王子）、谷脇弘起（日本生命）、嘉陽宗一郎（Toyota自動車）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（Toyota自動車）、長野健大（JFE西日本）、秋山翔（三菱自動車岡崎）、松田航瑠（日本製鉄室蘭シャークス）
捕手：有馬諒（ENEOS）、辻本勇樹（NTT西日本）、福井章吾（Toyota自動車）
內野手：矢野幸耶（三菱重工East）、和田佳大（Toyota自動車）添田真海（日本通運）、熊田任洋（Toyota自動車）、山田健太（日本生命）、佐藤勇基（Toyota自動車）、丸山壮史（ENEOS）
外野手： 柴崎聖人（王子）、向山基生（NTT東日本）逢澤崚介（Toyota自動車）、藤澤涼介（東京瓦斯）水谷祥平（JR東海
📍韓國隊名單：（總教練：柳志炫）
投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭 彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）
捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）
內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）
外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、尹棟熙（樂天巨人）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
|收看管道
|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
|中華電信MOD
|電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道）
|適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。
|東森電視
|有線電視頻道
|已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。
|線上與行動平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
|列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠）
|Hami Video
|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
|可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。
更多「名古屋亞運」相關新聞。