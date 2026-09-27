中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（27）日共3場比賽，台鋼雄鷹與統一7-ELEVEn獅持續在臺北大巨蛋交手，坎南（David Buchanan）對決喬登（Jordan Balazovic）；5連勝的樂天桃猿續戰味全龍，林子崴掛帥戰黃暐傑；富邦悍將與中信兄弟續演「金控大戰」，李東洺先發對決伍立辰。《NOWnews》整理出9月27日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月27日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月27日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，但僅領先桃猿半場勝差，雙方今日各自交手悍將、龍隊，若桃猿贏球、兄弟輸球，下半季龍頭將換人當；若兄弟贏球、桃猿輸球，勝差則將拉開至1.5場。另一方面，獅隊目前暫居全年戰績第2名，領先悍將1.5場勝差，若獅隊今日贏球、悍將輸球，勝差將拉開至2.5場，反之則縮小勝差至半場。
雄鷹、獅隊大巨蛋對決 坎南迎戰喬登
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投坎南先發，本季出賽16場，拿下7勝6敗，防禦率2.64。坎南本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率0.86。
獅隊目前排名第3，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽19場，拿下8勝3敗，防禦率1.61。喬登本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.82。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿、龍隊續戰 林子崴對決黃暐傑
🟡天母賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名第4，今日推出土投黃暐傑先發，本季出賽9場，拿下1勝，防禦率2.89。黃暐傑本季與桃猿交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.00。
桃猿目前排名第2，今日由土投林子崴掛帥，本季出賽29場，拿下5勝2敗，防禦率1.70。林子崴本季與龍隊交手5場，拿下1勝，對戰防禦率1.59。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟、悍將「金控大戰」 伍立辰對決李東洺
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出土投李東洺先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率2.62。李東洺本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.19。
兄弟目前排名第1，今日由土投伍立辰掛帥，本季出賽18場，拿下4勝4敗，防禦率4.85。伍立辰本季與悍將交手2場，拿下2勝，對戰防禦率5.06。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/27中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31度至34度
降雨機率：0%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：31度至34度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：31度至34度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月27日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|55
|32-23-0
|0.582
|-
|2
|樂天桃猿
|52
|30-22-0
|0.577
|0.5（M8）
|3
|統一獅
|54
|29-25-0
|0.537
|2.5
|4
|味全龍
|53
|24-29-0
|0.453
|7
|5
|富邦悍將
|53
|23-30-0
|0.434
|8
|6
|台鋼雄鷹
|53
|22-31-0
|0.415
|8
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|113
|63-50-0
|0.558
|-
|2
|統一獅
|113
|58-54-1
|0.518
|4.5
|3
|富邦悍將
|113
|57-56-0
|0.504
|6
|4
|樂天桃猿
|112
|54-56-2
|0.491
|7.5
|5
|台鋼雄鷹
|113
|52-60-1
|0.464
|10.5
|5
|中信兄弟
|114
|52-60-2
|0.464
|10.5
雄鷹、獅隊大巨蛋對決 坎南迎戰喬登
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投坎南先發，本季出賽16場，拿下7勝6敗，防禦率2.64。坎南本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率0.86。
獅隊目前排名第3，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽19場，拿下8勝3敗，防禦率1.61。喬登本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.82。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名第4，今日推出土投黃暐傑先發，本季出賽9場，拿下1勝，防禦率2.89。黃暐傑本季與桃猿交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.00。
桃猿目前排名第2，今日由土投林子崴掛帥，本季出賽29場，拿下5勝2敗，防禦率1.70。林子崴本季與龍隊交手5場，拿下1勝，對戰防禦率1.59。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出土投李東洺先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率2.62。李東洺本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.19。
兄弟目前排名第1，今日由土投伍立辰掛帥，本季出賽18場，拿下4勝4敗，防禦率4.85。伍立辰本季與悍將交手2場，拿下2勝，對戰防禦率5.06。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31度至34度
降雨機率：0%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：31度至34度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：31度至34度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。