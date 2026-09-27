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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月27日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 55 32-23-0 0.582 - 2 樂天桃猿 52 30-22-0 0.577 0.5（M8） 3 統一獅 54 29-25-0 0.537 2.5 4 味全龍 53 24-29-0 0.453 7 5 富邦悍將 53 23-30-0 0.434 8 6 台鋼雄鷹 53 22-31-0 0.415 8

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月27日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 113 63-50-0 0.558 - 2 統一獅 113 58-54-1 0.518 4.5 3 富邦悍將 113 57-56-0 0.504 6 4 樂天桃猿 112 54-56-2 0.491 7.5 5 台鋼雄鷹 113 52-60-1 0.464 10.5 5 中信兄弟 114 52-60-2 0.464 10.5

▲台鋼雄鷹持續在臺北大巨蛋迎戰統一獅，推出洋投坎南先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲味全龍今日持續交手樂天桃猿，推出黃暐傑先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.15）

▲富邦悍將今日持續交手中信兄弟，推出李東洺先發。（圖／富邦悍將提供,2026.6.7）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（27）日共3場比賽，台鋼雄鷹與統一7-ELEVEn獅持續在臺北大巨蛋交手，坎南（David Buchanan）對決喬登（Jordan Balazovic）；5連勝的樂天桃猿續戰味全龍，林子崴掛帥戰黃暐傑；富邦悍將與中信兄弟續演「金控大戰」，李東洺先發對決伍立辰。兄弟目前暫居下半季龍頭，但僅領先桃猿半場勝差，雙方今日各自交手悍將、龍隊，若桃猿贏球、兄弟輸球，下半季龍頭將換人當；若兄弟贏球、桃猿輸球，勝差則將拉開至1.5場。另一方面，獅隊目前暫居全年戰績第2名，領先悍將1.5場勝差，若獅隊今日贏球、悍將輸球，勝差將拉開至2.5場，反之則縮小勝差至半場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05雄鷹目前排名第6，今日推出洋投坎南先發，本季出賽16場，拿下7勝6敗，防禦率2.64。坎南本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率0.86。獅隊目前排名第3，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽19場，拿下8勝3敗，防禦率1.61。喬登本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.82。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間16：05龍隊目前排名第4，今日推出土投黃暐傑先發，本季出賽9場，拿下1勝，防禦率2.89。黃暐傑本季與桃猿交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.00。桃猿目前排名第2，今日由土投林子崴掛帥，本季出賽29場，拿下5勝2敗，防禦率1.70。林子崴本季與龍隊交手5場，拿下1勝，對戰防禦率1.59。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第5，今日推出土投李東洺先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率2.62。李東洺本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.19。兄弟目前排名第1，今日由土投伍立辰掛帥，本季出賽18場，拿下4勝4敗，防禦率4.85。伍立辰本季與悍將交手2場，拿下2勝，對戰防禦率5.06。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：31度至34度降雨機率：0%📍天母球場（室外球場）氣溫：31度至34度降雨機率：0%📍新莊球場（室外球場）氣溫：31度至34度降雨機率：0%