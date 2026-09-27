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美債殖利率高檔不墜 股市表面平靜、內部轉弱

9月非農10月2日揭曉 太強反而可能嚇跌美股

PCE同步登場 通膨能否降溫成另一關鍵

由於市場樂觀預期荷姆茲海峽有望重新開放，帶動油價下跌、提振市場情緒，美股主要指數週五（25日）全收紅。儘管美股主要指數持續在歷史高點附近徘徊，但聯準會（Fed）升息與美債殖利率攀升的壓力並未消失。本週市場將迎來個人消費支出物價指數（PCE）及9月就業報告兩大關鍵數據，投資人將從中研判Fed是否可能加快升息腳步，成為美股漲勢能否延續的重要考驗。根據路透社報導，標普500指數25日距離8月中旬創下的歷史高點不到1%，科技及人工智慧（AI）概念股持續提供支撐。今年以來標普500累計上漲約13%，9月則大致持平。Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）表示，目前影響市場的核心仍是Fed與利率，接下來的就業與通膨數據，都將成為判斷Fed政策方向的重要依據。美股維持強勢之際，債券市場卻持續發出警訊。隨著投資人要求持有美國公債獲得更高報酬，債市賣壓延續，30年期美債殖利率本週升至逾20年高點，指標10年期美債殖利率也明顯突破市場高度關注的5%關卡。Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matthew Maley）警告，考量近幾個月固定收益市場的走勢，金融市場「迅速轉差」的可能性不能排除。美股內部也出現分歧。標普500的11大類股中，9月至今已有8個走跌，金融與公用事業類股跌幅均約5%；反映一般個股表現較為平均的標普500等權重指數，本月更下跌約4%。Murphy & Sylvest Wealth Management市場策略師諾爾特（Paul Nolte）形容，「主要指數撐得很好，但一般股票並沒有」，顯示大盤表面仍接近高點，內部動能卻已出現部分侵蝕。相較之下，科技類股本月仍保持上漲，AI熱潮帶動的半導體股尤其受到關注。記憶體大廠美光（Micron Technology）預計30日公布季度財報，也將成為市場觀察AI概念股熱度的重要指標。市場下週最大焦點將是10月2日公布的9月就業報告。路透調查顯示，經濟學家預估美國9月新增就業約10萬人，失業率維持4.2%。強勁的勞動市場一方面代表消費支出仍有支撐，但另一方面也可能提高Fed繼續升息的必要性。Fed已於9月16日升息1碼（0.25個百分點），為3年來首次升息，並暗示今年底前還可能再次升息。根據LSEG數據，截至24日，聯邦基金期貨顯示市場押注Fed在10月會議再次升息的機率已超過60%。貝爾德表示，對股市而言，「不錯、但沒有好到驚人」的就業報告可能最為理想；若新增就業人數遠超預期，市場可能認為Fed 10月升息的理由更加充分，反而引發股市短線負面反應。在非農就業數據之前，市場週三還將迎來Fed高度重視的PCE物價指數。前一次數據顯示，截至7月的核心PCE年增率達3.3%，仍明顯高於Fed設定的2%通膨目標。分析人士預期，新一輪數據可能再次證明通膨仍高於Fed目標，但如果能看到PCE逐步降溫，將有助舒緩市場對進一步升息的擔憂。隨著美股距離歷史高點僅一步之遙，本週就業與通膨數據將牽動Fed下一步政策預期；一旦經濟數據過於強勁，使市場進一步押注10月升息，美債殖利率與高利率環境恐再度成為美股上攻的阻力。