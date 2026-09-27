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▲▼阿弟一開始還不敢碰到安心亞，到結尾時竟突然直接上手摟腰。（圖／翻攝自相信音樂FB）

▲阿弟跟Mei結婚近19年，育有3名子女。（圖／翻攝自Mei 邱馨葦﻿FB）

Energy成員阿弟（蕭景鴻）的個人巡演《以我為名Who I Am》昨（26）日在高雄後台Backstage Live登場，他找來安心亞當演唱會嘉賓，一起合唱自己的新歌〈到底該不該〉，還大跳性感雙人舞。最後Ending Pose時，阿弟更直接把左手放在安心亞的裸腰上，中間沒隔任何布料，讓阿弟的老婆Mei（邱馨葦）直接吃醋，發文怒吼：「有人有認識軍火商嗎？我這次可能要批貨。」阿弟出道24年來首度舉辦個人巡演，吸引不少死忠粉絲到場支持，與阿弟結婚近19年的Mei也到現場力挺老公，怎料卻看到這火辣畫面。只見安心亞上台表演時，只穿一件類似內衣設計的短版低胸上衣，在舞台上熱舞，阿弟一開始還跟她保持距離，很有分寸，沒真的摸到安心亞，但隨著歌曲氛圍越到高潮，阿弟開始與安心亞靠近。最後結尾動作時，阿弟更直接將手放在安心亞的腰上，兩人還臉貼臉對視，保持快要親上去的距離，讓Mei醋意大發，事後忍不住在Threads上發文：「欸不是啊！你上一首才唱〈三塊錢〉給我聽，下一秒給我這樣🙄，有人有認識軍火商嗎？我這次可能要批貨。」〈三塊錢〉是阿弟寫給老婆的告白歌曲，感謝Mei在他身上只剩3塊錢時，還對他不離不棄，也因此Mei才會傻眼地說，阿弟剛唱完這首浪漫的歌，結果下秒就與安心亞在台上近距離互動，讓她忍不住翻白眼。粉絲看了則紛紛開玩笑留言：「Mei姐，我站在你這邊！景鴻你保重」、「安心亞瑟瑟發抖」、「Mei姐連夜下單最貴的杜德偉內場門票」、「替阿弟捏一把冷汗」、「阿弟～今晚自己先跪算盤喔，這次真的逃不掉了啦」、「Mei姐這次要多少炸藥囤貨啊」、「摟著腰還對看那麼久，這次真的幫不了阿弟了」。其實安心亞與阿弟2022年合作拍台語劇《牛車來去》時就已認識，當時兩人在劇中飾演農家夫妻，相當苦命，阿弟也因為這次合作對安心亞的印象改觀，曾在受訪時笑說：「以前看新聞覺得她是性感美麗的宅男女神，這次拍戲發現她個性滿保守的，她休息等戲時居然是在打坐念經，真是嚇死寶寶了」，可見兩人私下真的只是純朋友，Mei應該也只是開玩笑做效果，非真的生氣。