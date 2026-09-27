中秋連假期間各地保持好天氣，根據氣象專家吳聖宇表示，白天較為炎熱，西半部局部區域有36度或以上高溫機會，但下周四（10月1）、下周日（10月4日）將有連兩波東北季風南下，其中周四這波東北季風較強，預估將影響至10月上旬後半，屆時迎風面轉濕涼，9月到10月上旬也要注意颱風發展機會。
把握中秋連假好天氣！西半部高溫熱破36度
氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中秋連假（27日至28日）期間台灣各地天氣穩定，晴到多雲，僅山區午後有局部短暫陣雨機會，雨量不大，但提醒前往深山區域活動要注意。
氣溫部份，各地白天較為炎熱，東半部高溫32～34度，西半部高溫有33～35度，局部區域有36度或以上高溫機會，夜晚清晨中北部、東北部低溫23～25度，部分空曠地區有20～22度低溫，南部及花東地區低溫25～27度，部分空曠地區低溫22～24度，夜晚清晨稍涼，早出晚歸的朋友要多留意。
下周四起變天！連2波東北季風：秋意濕涼到10月
但吳聖宇提醒，下周四（10月1日）下午到晚間新一波東北季風南下，並將影響到下周六（10月3日）白天，要等到下周六晚間才會緩和，雖然強度不強，但屆時迎風面的北部、東北部、東部降雨機會提高，中南部山區午後仍將有局部短暫陣雨，北台灣溫度也會稍微下降轉涼。
下周日（10月4日）晚間起有另一波東北季風南下，根據預報來看，後面這波東北季風較強，且持續時間較久，可能會一直延續到10月上旬後半，到時候除了迎風面有降雨機會外，氣溫也可能有較為明顯轉涼且維持較長時間的可能性，秋意將更為明顯，後續預報變化值得觀察留意。
舒力基颱風最新路徑！10月可能還有颱風
針對近期颱風動態，舒力基颱風將於今（27）日掠過琉球那霸以南海域，颱風中心不會太接近琉球本島，但外圍環流仍將為琉球本島帶來風雨現象，明（28日）繼續向東北方向移動逐漸遠離，對琉球本島的影響也將減小，後續往日本以南海域靠近過程強度將逐漸減弱。
吳聖宇提醒，9月底至10月上旬在西北太平洋上仍將陸續有颱風發展活動機會，不過預期活動範圍都在較遠的遠洋海域，移動方向也是北轉趨向日本附近為主，靠近台灣的機會較低，不必擔心會有颱風影響台灣情況。
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氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中秋連假（27日至28日）期間台灣各地天氣穩定，晴到多雲，僅山區午後有局部短暫陣雨機會，雨量不大，但提醒前往深山區域活動要注意。
下周四起變天！連2波東北季風：秋意濕涼到10月
但吳聖宇提醒，下周四（10月1日）下午到晚間新一波東北季風南下，並將影響到下周六（10月3日）白天，要等到下周六晚間才會緩和，雖然強度不強，但屆時迎風面的北部、東北部、東部降雨機會提高，中南部山區午後仍將有局部短暫陣雨，北台灣溫度也會稍微下降轉涼。
下周日（10月4日）晚間起有另一波東北季風南下，根據預報來看，後面這波東北季風較強，且持續時間較久，可能會一直延續到10月上旬後半，到時候除了迎風面有降雨機會外，氣溫也可能有較為明顯轉涼且維持較長時間的可能性，秋意將更為明顯，後續預報變化值得觀察留意。
針對近期颱風動態，舒力基颱風將於今（27）日掠過琉球那霸以南海域，颱風中心不會太接近琉球本島，但外圍環流仍將為琉球本島帶來風雨現象，明（28日）繼續向東北方向移動逐漸遠離，對琉球本島的影響也將減小，後續往日本以南海域靠近過程強度將逐漸減弱。
吳聖宇提醒，9月底至10月上旬在西北太平洋上仍將陸續有颱風發展活動機會，不過預期活動範圍都在較遠的遠洋海域，移動方向也是北轉趨向日本附近為主，靠近台灣的機會較低，不必擔心會有颱風影響台灣情況。