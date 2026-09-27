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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊的傳奇右投韋蘭德（Justin Verlander），於26日（台灣時間27日凌晨）在主場卡邁利卡公園迎戰匹茲堡海盜隊，完成了他長達21年大聯盟生涯的最後一次先發登板，最終她克服腳筋和髖關節的傷病，繳出5又1/3局（5.1局）失2分、送出6次三振的表現，老虎隊最終以4：3靠再見全壘打贏球。這場萬眾矚目的引退賽不僅吸引了滿場球迷與眾多名人到場，更在6局上半上演了如迪士尼電影般感人至深的退場橋段。43歲的韋蘭德本季飽受臀部與腿後腱傷勢困擾，這僅是他今年球季的第二次登板。然而，這位準名人堂球星在生涯最終戰依然展現了強大的宰制力。他主投5.1局，共用91球，飆出6次三振，僅被敲出包含兩發陽春砲在內的5支安打失掉2分。更令人驚豔的是，他頻頻飆出超過94英里的速球，證明自己寶刀未老。總計韋蘭德21年的傳奇生涯，共留下266勝159敗、防禦率3.33的輝煌成績，並累積3560次三振，高居大聯盟史上第8。此外，他生涯更囊括了新人王、年度MVP、3座塞揚獎、2枚世界大賽冠軍戒指以及3場無安打比賽，注定將在未來入主古柏鎮名人堂。比賽進行到6局上半1出局時，總教練辛區（A.J. Hinch）並未如往常般獨自走上投手丘換投。他走向本壘後方向看台示意，韋蘭德7歲的女兒珍娜薇（Genevieve）穿著印有父親名字與背號的球衣，一路飛奔衝向投手丘。看到女兒驚喜現身，這位見慣大風大浪的鐵漢瞬間紅了眼眶，彎下腰緊緊抱住女兒，甚至激動到啜泣。在總教練與隊友們圍繞致意後，韋蘭德牽起女兒的手，在滿場球迷與對手海盜隊球員脫帽起立的如雷掌聲中，緩緩步下投手丘。他的妻子、名模凱特阿普頓（Kate Upton）也抱著1歲的兒子在場邊迎接，一家人相擁的畫面令人動容。老虎隊最終在9局下半靠著再見兩分砲以4：3逆轉獲勝，也讓韋蘭德的生涯最終戰免於吞敗，畫下了再完美不過的句點。