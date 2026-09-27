我是廣告 請繼續往下閱讀

川普證實拒絕提案 稱伊朗「輸得很慘」

核問題仍卡關 伊朗拒放棄鈾濃縮權利

戰爭延燒近7個月 荷姆茲海峽牽動全球油市

美國總統川普26日表示，他已拒絕伊朗提出的停戰方案。德黑蘭原先透過卡達居中斡旋，向美方提議最快7天內重新開放荷姆茲海峽，並暫停中東地區戰事，但川普直言「我拒絕了他們的提議」，並聲稱伊朗急於重開海峽，是因為目前承受巨大經濟壓力。綜合路透社等外媒報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）日前在紐約出席聯合國大會期間提出方案，並透過卡達中間人轉交美方。他表示，如果美國展現達成協議的誠意，一切準備工作都已完成。根據伊朗方面說法，美方若停止對伊朗的「侵略行動」、解除海上封鎖及經濟施壓，並釋放遭凍結的伊朗資產，協議生效後將啟動7天倒數，屆時重新開放荷姆茲海峽並暫停區域戰事，雙方也可進一步就共同同意的議題展開談判。不過川普26日在白宮向記者證實，「他們提出了一項方案，但我拒絕了。」川普聲稱，伊朗之所以希望立即達成協議、重新開放荷姆茲海峽，是因為「他們輸得很慘」，並面臨嚴重經濟壓力。不過他也沒有完全關閉談判大門，表示自己同樣樂於達成協議。他表示自己並不排斥與伊朗談判，「我也喜歡達成協議」，但沒有接受德黑蘭目前提出的條件。《華爾街日報》引述不具名美國官員報導，川普私下對伊朗是否願意滿足美方要求抱持懷疑，並曾告訴幕僚，他認為11月美國期中選舉後重新對伊朗展開轟炸的可能性很高。相關說法尚未獲得其他媒體獨立證實。儘管最新提案遭到川普拒絕，美伊仍透過中間人保持談判管道。美國官員先前形容相關磋商「正面且具有建設性」，雙方討論內容也包括美方要求防止伊朗發展核武的條件，但雙方針對停戰條件仍出現分歧。其中一大癥結仍是伊朗核計畫。川普多次強調，絕不能允許伊朗取得核武；伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則表示，德黑蘭願意討論核計畫及其他議題，也同意不發展核武，但不會接受「霸凌或脅迫」。伊朗高層官員則向路透社表示，即使美國接受停戰方案，德黑蘭也不會在鈾濃縮權利等核計畫核心問題上讓步，也不會同意將高濃縮鈾運往國外。美伊戰爭自2月28日美國與以色列空襲伊朗後延燒至今，造成數千人死亡，也嚴重衝擊中東能源運輸。荷姆茲海峽航運大幅受限，更推升國際油價及全球通膨疑慮。隨著聯合國大會期間美伊重啟接觸，油價上週明顯回落。西德州中級原油（WTI）週五收在每桶92.41美元，全週重挫7.9%；布蘭特原油收在104.32美元，全週大致持平。不過今年以來兩者仍分別大漲近61%及超過71%。