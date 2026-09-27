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習近平要求美國「反對台獨」 川普未正面回應

美國維持「戰略模糊」 北京持續施壓台灣議題

美國總統川普26日證實，本週與中國國家主席習近平舉行峰會期間確實談及台灣問題，但雙方並未花太多時間討論。面對習近平要求美方明確「反對台獨」，川普沒有重申華府既有立場，也未透露是否接受中方要求，僅表示「他非常清楚我的想法」。根據彭博社報導，川普26日準備離開白宮前往觀看大學美式足球賽時，被記者問及川習會是否談到台灣。他表示，「我們沒有談太多，目前一切都還好，就這樣繼續發展」，並強調雙方並未花很多時間討論台灣，「他非常清楚我的感受」。川普並未進一步說明具體立場。根據中國外交部公布的川習會內容，習近平在會談中強調中方對「國家統一和領土完整」的立場，並要求美國「堅持反對台獨」，同時慎重處理台灣問題。美國長期政策則是「不支持台灣獨立」，並反對北京或台北任何一方片面改變台海現狀。「不支持台獨」與北京要求的「反對台獨」在措辭上存在差異，因此川普是否會調整相關表述，先前已成為此次川習會的重要觀察焦點。不過川普的最新說法並未顯示美方已接受北京要求。他既沒有公開改用「反對台獨」的措辭，也沒有進一步說明與習近平討論台灣時，雙方是否就軍售或台海安全等具體議題達成共識。華府長期對台海安全維持「戰略模糊」政策，並未明確承諾若中國對台動武，美軍是否一定介入，同時依現行政策與法律架構持續支持台灣維持自我防衛能力。美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）25日接受美國之音（VOA）訪問時表示，美國對台政策「依然不變」，華府持續重視印太地區及台灣海峽和平穩定，反對任何一方片面改變現狀，並將繼續維護自由、開放、和平與穩定的印太地區。美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）同日接受CNBC採訪時也表示，川普政府的對台政策沒有改變，美國仍致力於遵循《台灣關係法》、美中三個聯合公報及「六項保證」，強調華府「沒有改變措辭，也沒有改變立場」，希望維持台海和平、不希望出現脅迫，同時不支持台灣獨立。習近平2012年上台以來，北京持續將「統一」列為重要政治目標，並未放棄使用武力。近年中國也加大對台外交及軍事壓力，並持續反對美國對台軍售。此次習近平訪美前，中方是否會要求川普政府在台灣問題上作出更多讓步便備受關注。從雙方目前公開資訊來看，北京已明確要求華府「反對台獨」，川普則尚未公開承諾改變美國既有表述，台灣議題仍是美中關係最敏感的議題之一。