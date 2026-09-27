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▲修杰楷吃榴槤吃到皺眉，感覺不是很喜歡榴槤味。（圖／賈靜雯IG@alyssachia）

▲賈靜雯旅行發生小插曲，手肘滑囊炎導致必須吊著手臂。（圖／賈靜雯IG@alyssachia）

51歲女星賈靜雯25日在IG發文，分享中秋節連假和家人團圓出國的照片，只見賈靜雯把握工作空檔到海島放鬆，也罕見換上比基尼玩水，一轉身露出性感蜜桃臀，大方展現好身材，美照曝光後吸引2萬多名粉絲按讚。而因閃兵案停工近1年的修杰楷也出現在照片中，只見他被榴槤薰到皺眉，表情格外好笑。賈靜雯在IG貼文寫道：「中秋團圓，拍戲小空檔家人能團聚是幸福，工作之餘還能走走玩玩，也是美好」，接著分享多張度假美照，只見其中一張照片，賈靜雯漫步在沙灘上，她身穿黑色比基尼外搭網狀罩衫，好身材若隱若現，一轉身更露出緊實蜜桃臀，讓人完全看不出她已年過半百。除此之外，賈靜雯還分享與女兒的合照還有修杰楷吃榴槤的照片，只見修杰楷穿著背心、頭戴墨鏡，面前則有一顆剝好的榴槤，他吃到表情痛苦皺眉，看起來沒有很喜歡榴槤的味道。而這難得的度假讓賈靜雯心情很愉悅，不過她因手肘滑囊炎，需要休息，候機期間只能戴著手臂吊帶，讓粉絲心疼。賈靜雯則開玩笑地說：「還好不是痛風，不然就無法享受美食。」賈靜雯的貼文曝光後，也湧入2萬多名粉絲按讚，大家看了紛紛留言：「第二張太辣了吧」、「中秋節快樂，很開心可以在馬來西亞巧遇你們」、「手要快點好起來，好好休息喔」、「修杰楷不愛吃榴槤嗎？哈哈哈看起來很搞笑」、「姐姐穿比基尼太辣了吧，還轉身露出背後，小心機！」