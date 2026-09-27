洛杉磯道奇隊今（27）日持續作客舊金山巨人隊，靠著赫南德茲（Kiké Hernández）在9局上半揮出打破僵局的超前陽春砲，以及貝茲（Mookie Betts）的開轟助威，終場以4：3險勝巨人隊。但陣中日籍球星大谷翔平打擊持續陷入低迷，全場4個打數沒有安打，還吞下3次三振。
大谷翔平傷癒歸隊後手感冰冷
大谷翔平先前因右二頭肌不適被放入傷兵名單休養了13場比賽。今天是他在復出後的第3場出賽，無奈打擊手感仍未見起色。他在4次打擊機會中繳白卷，並被對手三振了3次。所幸道奇隊靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）與帕赫斯（Andy Pages）在第2局的接連開轟，以及史奈爾（Blake Snell）與牛棚的合力把關，最終仍以1分之差險勝巨人隊，成功取得對戰6連勝。
9局關鍵一擊，赫南德茲挺身而出
比賽在8局下半出現高潮，巨人隊戴維森（Bo Davidson）在2出局後從道奇隊後援投手菲利浦斯（Evan Phillips）手中擊出追平比數的高飛犧牲打。然而道奇隊在9局上半立刻還以顏色，赫南德茲面對巨人隊後援投手哈里斯（Trent Harris）大棒一揮，掃出個人本季第4轟，為球隊奠定勝基。終結者史考特（Tanner Scott）隨後登板成功關門，連續兩天收下救援成功，本季第25次救援成功入袋。
道奇隊首支安打出現在3局上半，貝茲在2出局後將球扛出左中外野大牆，讓甲骨文球場滿場40124名球迷陷入瘋狂。隨後羅哈斯（Miguel Rojas）與艾德曼（Tommy Edman）分別在第4及第5局擊出帶有打點的一壘安打。至於日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在歷經右二頭肌不適缺陣13場後，迎來連續第4場出賽，繼前役4支0吞3K後，今日總計5打數敲出1支安打，並吞下2次三振。
史奈爾季後賽前最後調整，巨人平大聯盟單季最多球員出賽紀錄
投手方面，道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）迎來季後賽前最後一次登板調整，主投4局被敲5支安打失1分，送出3次三振無保送。巨人隊則在第7局換上前終結者多瓦爾（Camilo Doval）中繼，使他成為巨人隊本季啟用的第71名球員，追平亞特蘭大勇士隊去年創下的大聯盟紀錄。
道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）此役讓當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）輪休。道奇隊獲勝後不僅收下對戰7連勝，客場戰績48勝32敗更是傲視全大聯盟；反觀巨人隊則苦吞4連敗。兩隊明日將進行例行賽最終戰，巨人隊也將為轉播球賽近40年的傳奇球評克魯柯（Mike Krukow）舉辦退休儀式。
韋蘭德最終戰謝幕 老虎再見轟取勝
除了道奇與巨人之戰，今日其他賽場也戰況激烈。底特律老虎隊在主場靠著9局下的再見兩分砲，以4：3逆轉擊敗匹茲堡海盜隊，為傳奇名投韋蘭德（Justin Verlander）的引退賽畫下完美句點。紐約大都會隊則以7：1大勝華盛頓國民隊；辛辛那提紅人隊以5比1擊退多倫多藍鳥隊；亞特蘭大勇士隊則在客場以8比3輕取邁阿密馬林魚隊。
MLB 9月27日 賽事結果一覽（持續更新中）
MLB 9月28日 賽程預告
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大谷翔平先前因右二頭肌不適被放入傷兵名單休養了13場比賽。今天是他在復出後的第3場出賽，無奈打擊手感仍未見起色。他在4次打擊機會中繳白卷，並被對手三振了3次。所幸道奇隊靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）與帕赫斯（Andy Pages）在第2局的接連開轟，以及史奈爾（Blake Snell）與牛棚的合力把關，最終仍以1分之差險勝巨人隊，成功取得對戰6連勝。
9局關鍵一擊，赫南德茲挺身而出
比賽在8局下半出現高潮，巨人隊戴維森（Bo Davidson）在2出局後從道奇隊後援投手菲利浦斯（Evan Phillips）手中擊出追平比數的高飛犧牲打。然而道奇隊在9局上半立刻還以顏色，赫南德茲面對巨人隊後援投手哈里斯（Trent Harris）大棒一揮，掃出個人本季第4轟，為球隊奠定勝基。終結者史考特（Tanner Scott）隨後登板成功關門，連續兩天收下救援成功，本季第25次救援成功入袋。
道奇隊首支安打出現在3局上半，貝茲在2出局後將球扛出左中外野大牆，讓甲骨文球場滿場40124名球迷陷入瘋狂。隨後羅哈斯（Miguel Rojas）與艾德曼（Tommy Edman）分別在第4及第5局擊出帶有打點的一壘安打。至於日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在歷經右二頭肌不適缺陣13場後，迎來連續第4場出賽，繼前役4支0吞3K後，今日總計5打數敲出1支安打，並吞下2次三振。
投手方面，道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）迎來季後賽前最後一次登板調整，主投4局被敲5支安打失1分，送出3次三振無保送。巨人隊則在第7局換上前終結者多瓦爾（Camilo Doval）中繼，使他成為巨人隊本季啟用的第71名球員，追平亞特蘭大勇士隊去年創下的大聯盟紀錄。
道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）此役讓當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）輪休。道奇隊獲勝後不僅收下對戰7連勝，客場戰績48勝32敗更是傲視全大聯盟；反觀巨人隊則苦吞4連敗。兩隊明日將進行例行賽最終戰，巨人隊也將為轉播球賽近40年的傳奇球評克魯柯（Mike Krukow）舉辦退休儀式。
韋蘭德最終戰謝幕 老虎再見轟取勝
除了道奇與巨人之戰，今日其他賽場也戰況激烈。底特律老虎隊在主場靠著9局下的再見兩分砲，以4：3逆轉擊敗匹茲堡海盜隊，為傳奇名投韋蘭德（Justin Verlander）的引退賽畫下完美句點。紐約大都會隊則以7：1大勝華盛頓國民隊；辛辛那提紅人隊以5比1擊退多倫多藍鳥隊；亞特蘭大勇士隊則在客場以8比3輕取邁阿密馬林魚隊。
|客隊
|比分
|主隊
|勝投
|敗投
|救援成功
|大都會
|7 : 1
|國民
|努涅斯（Dedniel Nunez）
|厄文（Jake Irvin）
|-
|海盜
|3 : 4
|老虎
|瓦格斯派克（Jacob Waguespack）
|蒙哥馬利（Mason Montgomery）
|-
|紅人
|5 : 1
|藍鳥
|勞德（Rhett Lowder）
|耶薩維奇（Trey Yesavage）
|-
|道奇
|4 : 3
|巨人
|菲利浦斯（Evan Phillips）
|哈里斯（Trent Harris）
|史考特（Tanner Scott）
|勇士
|8 : 3
|馬林魚
|梅德羅斯（Victor Mederos）
|羅爾斯頓（Jack Ralston）
|-
|時間
|客隊
|主隊
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|01:05
|金鶯
|洋基
|巴茲（Shane Baz）
|羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）
|01:05
|大都會
|國民
|瑪納亞（Sean Manaea）
|赫茲（DJ Herz）
|03:05
|小熊
|紅襪
|未定
|未定
|03:05
|光芒
|費城人
|馬丁尼茲（Nick Martinez）
|惠勒（Zack Wheeler）
|03:05
|太空人
|運動家
|未定
|巴索（Brady Basso）
|03:05
|道奇
|巨人
|未定
|未定
|03:07
|紅人
|藍鳥
|威廉斯（Brandon Williamson）
|薛澤（Max Scherzer）
|03:10
|勇士
|馬林魚
|瑞奇（JR Ritchie）
|瓊克（Janson Junk）
|03:10
|海盜
|老虎
|瓊斯（Jared Jones）
|萊恩（River Ryan）
|03:10
|守護者
|皇家
|未定
|林區（Daniel Lynch IV）
|03:10
|落磯
|白襪
|弗里蘭（Kyle Freeland）
|凱（Anthony Kay）
|03:10
|紅雀
|釀酒人
|帕蘭特（Andre Pallante）
|米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）
|03:10
|遊騎兵
|雙城
|未定
|克雷默（Dean Kremer）
|03:10
|天使
|水手
|菊池雄星（Yusei Kikuchi）
|吉爾伯特（Logan Gilbert）
|03:10
|響尾蛇
|教士
|索羅卡（Michael Soroka）
|未定