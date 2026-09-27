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MLB 9月27日 賽事結果一覽（持續更新中）

客隊 比分 主隊 勝投 敗投 救援成功 大都會 7 : 1 國民 努涅斯（Dedniel Nunez） 厄文（Jake Irvin） - 海盜 3 : 4 老虎 瓦格斯派克（Jacob Waguespack） 蒙哥馬利（Mason Montgomery） - 紅人 5 : 1 藍鳥 勞德（Rhett Lowder） 耶薩維奇（Trey Yesavage） - 道奇 4 : 3 巨人 菲利浦斯（Evan Phillips） 哈里斯（Trent Harris） 史考特（Tanner Scott） 勇士 8 : 3 馬林魚 梅德羅斯（Victor Mederos） 羅爾斯頓（Jack Ralston） -

時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手 01:05 金鶯 洋基 巴茲（Shane Baz） 羅德里奎茲（Elmer Rodriguez） 01:05 大都會 國民 瑪納亞（Sean Manaea） 赫茲（DJ Herz） 03:05 小熊 紅襪 未定 未定 03:05 光芒 費城人 馬丁尼茲（Nick Martinez） 惠勒（Zack Wheeler） 03:05 太空人 運動家 未定 巴索（Brady Basso） 03:05 道奇 巨人 未定 未定 03:07 紅人 藍鳥 威廉斯（Brandon Williamson） 薛澤（Max Scherzer） 03:10 勇士 馬林魚 瑞奇（JR Ritchie） 瓊克（Janson Junk） 03:10 海盜 老虎 瓊斯（Jared Jones） 萊恩（River Ryan） 03:10 守護者 皇家 未定 林區（Daniel Lynch IV） 03:10 落磯 白襪 弗里蘭（Kyle Freeland） 凱（Anthony Kay） 03:10 紅雀 釀酒人 帕蘭特（Andre Pallante） 米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski） 03:10 遊騎兵 雙城 未定 克雷默（Dean Kremer） 03:10 天使 水手 菊池雄星（Yusei Kikuchi） 吉爾伯特（Logan Gilbert） 03:10 響尾蛇 教士 索羅卡（Michael Soroka） 未定

洛杉磯道奇隊今（27）日持續作客舊金山巨人隊，靠著赫南德茲（Kiké Hernández）在9局上半揮出打破僵局的超前陽春砲，以及貝茲（Mookie Betts）的開轟助威，終場以4：3險勝巨人隊。但陣中日籍球星大谷翔平打擊持續陷入低迷，全場4個打數沒有安打，還吞下3次三振。大谷翔平先前因右二頭肌不適被放入傷兵名單休養了13場比賽。今天是他在復出後的第3場出賽，無奈打擊手感仍未見起色。他在4次打擊機會中繳白卷，並被對手三振了3次。所幸道奇隊靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）與帕赫斯（Andy Pages）在第2局的接連開轟，以及史奈爾（Blake Snell）與牛棚的合力把關，最終仍以1分之差險勝巨人隊，成功取得對戰6連勝。比賽在8局下半出現高潮，巨人隊戴維森（Bo Davidson）在2出局後從道奇隊後援投手菲利浦斯（Evan Phillips）手中擊出追平比數的高飛犧牲打。然而道奇隊在9局上半立刻還以顏色，赫南德茲面對巨人隊後援投手哈里斯（Trent Harris）大棒一揮，掃出個人本季第4轟，為球隊奠定勝基。終結者史考特（Tanner Scott）隨後登板成功關門，連續兩天收下救援成功，本季第25次救援成功入袋。道奇隊首支安打出現在3局上半，貝茲在2出局後將球扛出左中外野大牆，讓甲骨文球場滿場40124名球迷陷入瘋狂。隨後羅哈斯（Miguel Rojas）與艾德曼（Tommy Edman）分別在第4及第5局擊出帶有打點的一壘安打。至於日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在歷經右二頭肌不適缺陣13場後，迎來連續第4場出賽，繼前役4支0吞3K後，今日總計5打數敲出1支安打，並吞下2次三振。投手方面，道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）迎來季後賽前最後一次登板調整，主投4局被敲5支安打失1分，送出3次三振無保送。巨人隊則在第7局換上前終結者多瓦爾（Camilo Doval）中繼，使他成為巨人隊本季啟用的第71名球員，追平亞特蘭大勇士隊去年創下的大聯盟紀錄。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）此役讓當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）輪休。道奇隊獲勝後不僅收下對戰7連勝，客場戰績48勝32敗更是傲視全大聯盟；反觀巨人隊則苦吞4連敗。兩隊明日將進行例行賽最終戰，巨人隊也將為轉播球賽近40年的傳奇球評克魯柯（Mike Krukow）舉辦退休儀式。除了道奇與巨人之戰，今日其他賽場也戰況激烈。底特律老虎隊在主場靠著9局下的再見兩分砲，以4：3逆轉擊敗匹茲堡海盜隊，為傳奇名投韋蘭德（Justin Verlander）的引退賽畫下完美句點。紐約大都會隊則以7：1大勝華盛頓國民隊；辛辛那提紅人隊以5比1擊退多倫多藍鳥隊；亞特蘭大勇士隊則在客場以8比3輕取邁阿密馬林魚隊。