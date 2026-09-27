2026愛知・名古屋亞運電競《寶可夢大集結》小組賽昨（26）日結束，中華隊先後與馬來西亞、菲律賓、哈薩克交手，最終拿下2勝1敗，以A組第2名晉級8強，中華隊今（27）日將迎來淘汰賽，八強對手為地主日本，最新賽程提前至台灣時間上午9時25分開打，若持續挺進，下午還有四強及金牌戰。
亞運電競《寶可夢大集結》小組賽，中華隊先是擊敗馬來西亞、不敵菲律賓，但最後仍順利擊敗哈薩克，小組賽總戰績2勝1敗，排名A組第2，取得8強門票，A組由菲律賓以2勝1和排名第1，中華隊、馬來西亞則分居第2、第3。
8強9:25迎戰日本 勝出下午再拚4強
晉級淘汰賽後，中華隊今日將在8強賽迎戰日本，原先公布的多個8強時段中，最新賽程確認中華隊比賽提前至台灣時間上午9時25分，若擊敗日本晉級4強，下一場預計於下午3時05分登場；若再度勝出，下午4時30分將進行金牌戰，淘汰賽採單日決勝，中華隊將力拚一路挺進獎牌戰。
本屆中華《寶可夢大集結》代表隊由教練黃麒賓帶隊，6名選手包括秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕，這支隊伍是透過亞運選拔取得代表資格，目前有相當濃厚的奪牌希望。
亞運首度列正式項目 《寶可夢大集結》怎麼玩？
至於《寶可夢大集結》究竟怎麼玩？這款遊戲採5對5團隊對戰，玩家可以選擇不同寶可夢加入戰場，每局從等級1開始，透過擊敗野生寶可夢取得經驗值並升級、學習招式，部分寶可夢還會隨等級提升進化，玩家擊敗野生寶可夢後可取得點數，再將點數帶到對手得分區進行得分，最終在限定時間內累積較高分數的隊伍獲勝。
《寶可夢大集結》本屆首度成為亞運正式競賽項目，中華隊今日首戰日本，若晉級將接續挑戰四強與金牌戰。比賽可透過「愛爾達電視、華視、緯來體育台、東森電視」觀看，網路則有「ELTA.TV、Hami Video」等平台轉播，不過各平台實際播出場次仍以節目表為準。
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晉級淘汰賽後，中華隊今日將在8強賽迎戰日本，原先公布的多個8強時段中，最新賽程確認中華隊比賽提前至台灣時間上午9時25分，若擊敗日本晉級4強，下一場預計於下午3時05分登場；若再度勝出，下午4時30分將進行金牌戰，淘汰賽採單日決勝，中華隊將力拚一路挺進獎牌戰。
本屆中華《寶可夢大集結》代表隊由教練黃麒賓帶隊，6名選手包括秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕，這支隊伍是透過亞運選拔取得代表資格，目前有相當濃厚的奪牌希望。
至於《寶可夢大集結》究竟怎麼玩？這款遊戲採5對5團隊對戰，玩家可以選擇不同寶可夢加入戰場，每局從等級1開始，透過擊敗野生寶可夢取得經驗值並升級、學習招式，部分寶可夢還會隨等級提升進化，玩家擊敗野生寶可夢後可取得點數，再將點數帶到對手得分區進行得分，最終在限定時間內累積較高分數的隊伍獲勝。
《寶可夢大集結》本屆首度成為亞運正式競賽項目，中華隊今日首戰日本，若晉級將接續挑戰四強與金牌戰。比賽可透過「愛爾達電視、華視、緯來體育台、東森電視」觀看，網路則有「ELTA.TV、Hami Video」等平台轉播，不過各平台實際播出場次仍以節目表為準。