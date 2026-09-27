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今日相關疏導措施包括：

12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口

13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制

單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費

開放路肩、替代道路、匝道儀控等

中秋節及教師節連續假期第三日，今（27）日，截至上午7時，國道路況皆大致正常、交通量為9.1百萬車公里。高公局將在12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；另13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口將實施高乘載管制。昨（26）日交通量為108百萬車公里，為平日年平均的1.2倍；車多路段包括國1南向湖口服務區至新竹、大華系統至汐止、安定至台南系統（全車道封閉車道）、國3南向新店至中和（事故），其餘國道路況大致正常。至於今日0-5時平均交通量為5.7百萬車公里，為平日年平均的1.4倍；預估今日交通量為114百萬車公里。高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區在9時前出發，中部地區在12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。