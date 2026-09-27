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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今（27）日在客場以4：3險勝舊金山巨人隊，成功拿下本季第99勝，距離自2003年以來首度達成單季100勝的里程碑僅剩一步之遙。然而，在球隊追求榮耀的同時，陣中日籍球星大谷翔平近期的打擊狀態卻引發了外界的擔憂，主帥羅伯斯（Dave Roberts）在受訪時點評，直言子弟兵心態上有些太過著急。大谷翔平今日擔任先發第2棒指定打擊，總計5打數僅敲出1支幸運的內野安打，並吞下2次三振。這也是他轉戰道奇隊以來，連續第17場比賽、累積83個打席未能擊出全壘打，創下加盟以來最長的「全壘打荒」。回顧大谷自傷兵名單復出後的4場比賽，總計18打數僅敲出4支安打，不僅沒有全壘打進帳，還吞下高達8次三振。近兩場比賽更是9打數1安打、狂吞5K，對於壞球與變化球的引誘頻頻揮棒落空，顯示出他在打擊節奏與選球上明顯失準。賽後記者會上，媒體的問題幾乎全數聚焦在大谷翔平的狀況。道奇隊總教練羅伯斯對此分析指出：「他今天追打了太多壞球。我不知道他是因為太想敲出安打，還是急於找回自己的揮棒節奏，感覺他有些太過焦躁了。」羅伯斯進一步解釋，大谷目前的揮棒軌跡與揮棒速度都沒有問題，也沒有表現出任何身體不適的跡象。他認為目前的低潮是心理與技術層面交互影響的結果：「當你一段時間沒有比賽，自然會很想揮棒、很想敲出安打，尤其知道例行賽已經所剩無幾。但最重要的是，必須對好球揮棒才能有好的結果。」羅伯斯也為子弟兵緩頰，強調大谷才剛從長時間的傷兵名單中歸隊，僅累積了十多個打席，要在這麼短的時間內立刻繳出好成績並不容易。道奇隊例行賽僅剩下明（28）日的最終戰，大谷翔平能否在最後關頭及時調整心態、找回手感，將是道奇隊在10月4日開打的分區系列賽（NLDS）中，能否走得更遠的關鍵所在。