我是廣告 請繼續往下閱讀

▲譚松韻當年試鏡淳兒順利中選，靈動可愛的演技被讚爆。（圖／翻攝自百度百科）

36歲女星譚松韻近日靠古裝劇《蘭香如故》人氣飆升，她15年前試鏡《後宮甄嬛傳》的影片也再度引發討論，譚松韻當時才21歲，綁著雙馬尾看起來相當稚嫩，她知道自己要試鏡的角色是年紀尚輕的淳兒，因此譚松韻故意演出不諳世事的模樣，一邊吃著糕點一邊說話，超級圈粉，讓觀眾看了都忍不住誇讚：「這也太可愛了」。譚松韻在《後宮甄嬛傳》中飾演「淳常在」，入宮時才14歲，還是小朋友，因此這個角色需要看起來非常娃娃臉的演員才能勝任，大眼睛加上圓臉的譚松韻剛好非常適合，於是劇組在看過她的簡歷後，就約她去試鏡。譚松韻曾在節目《非常靜距離》分享當時的過程，她說自己上課抽不開身，只好請經紀人幫她錄影寄過去。經紀人為了讓她能表現得更好，還真的去買糕點給她吃，讓她邊吃邊說淳兒的台詞。譚松韻也為了看起來更減齡，綁了雙馬尾入鏡，果然這影片一下就被導演鄭曉龍相中，她順利通過試鏡，在21歲那年出演淳兒這個角色，從此打開知名度。如今隨著《蘭香如故》熱度攀升，當初這段試鏡畫面也再度引起粉絲討論，大家看了都被譚松韻的演技融化，紛紛留言誇讚：「天選淳兒」、「看起來真的只有14歲」、「吃戲其實不好演，譚松韻當年還是新人，有這種感染力真的很可貴」、「這也太可愛了」、「除了譚松韻，真想不到還有誰可以演淳兒」。