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▲富邦5本柱合體。（圖／翻攝自IG@minjeong_w_）

富邦5本柱李珠珢、李雅英、南珉貞、朴星垠、李晧禎在昨（26）晚年度寵愛天使主題日賽後表演中合體演唱王心凌的〈愛你〉，5人披上白紗美貌加乘，她們的中文也進步許多，配上甜美歌聲讓粉絲都醉了，其中更令人驚訝的是李珠珢，平時沉默寡言的她，一開口驚艷全場，還有人說她的歌聲不輸線上歌手。富邦悍將主題日「浪LIVE 寵愛天使」在9月26日至9月28日一連三天在新莊棒球場登場，第一天賽後，富邦5本柱李珠珢、李雅英、南珉貞、朴星垠、李晧禎穿上閃亮白紗，在球場上高唱王心凌的〈愛你〉，歌聲清亮柔軟、充滿少女特有的粉紅甜味。即使帶著些許韓式中文的俏皮口音，反而為歌曲增添了極具辨識度的可愛奶音感，一開口就讓全場球迷與粉絲心跳加速，整首歌曲宛如現場直接施展「戀愛魔法」，將告白的甜蜜感徹底填滿整座球場。不僅如此，眾人還演唱韓文版的〈不得不愛〉，李珠珢一開口驚艷全場，平時給人害羞形象的她，歌聲不輸給線上歌手，許多粉絲大讚，「超愛小南跟珠珠唱歌」、「只有5本柱能超越5本柱」，「每個都最頂，沒一個雷的」。不過也有人發現，好幾次麥克風不在嘴邊卻有聲音，掀起對嘴疑雲，粉絲護航挺，娛樂表演視覺跟氣氛到位最重要，無損這場超高顏值饗宴帶給全場的震撼與快樂。