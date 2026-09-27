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中國施壓停賣武器 美國國會催促放行

白宮未說明軍售立場 台灣反駁北京說法

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在華府舉行峰會後，外界關注的對台軍售問題仍未有明確答案。中國希望美方停止對台軍售，但川普政府尚未說明，先前延宕、金額約140億美元的軍售案何時批准。白宮會後聲明稱雙方討論「富有成效」，並未交代軍售案的處理方向。在峰會前，已有消息指出，習近平預計要求美國停止對台軍售。這筆約140億美元的軍售案因川普政府遲未批准，成為觀察美方是否調整對台政策的重要指標。根據美國之音報導，前美國國務院亞太事務副助卿柯慶生25日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的線上討論中表示，川普面臨來自國會兩黨議員的壓力，要求儘速批准延宕的軍售案。他認為，若台灣立法院通過高達300億美元的對美軍事採購特別預算，對美國而言也是難得的軍售機會；即使川普希望維持與習近平的關係，未來一年仍很難完全迴避對台軍售決定。柯慶生也提醒，川習會營造的美中關係緩和氣氛可能相當脆弱。他認為，這更接近暫時休兵，兩國關係接下來仍可能出現不少摩擦，「當我在看一年以後的情況時，我會預期，這個關係將有許多麻煩。」白宮25日發布的峰會聲明著重國是訪問安排及雙邊討論，未說明對台軍售案進度；同日公布的會談事實清單，也未列出相關決定。因此，目前不能將軍售案視為已獲批准，或認定美方已同意北京停止軍售的要求。中國外交部公布的會談內容則稱，習近平希望美方「堅持反對台獨」並慎重處理台灣問題。台灣外交部批評，這是中方單方面傳達立場、扭曲事實的慣常手法，並重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來只能由台灣人民以民主方式決定。川習會落幕後，對台軍售的關鍵仍在川普政府下一步是否放行、何時放行延宕的案子。中國已表明反對，美國國會則持續施壓；白宮至今未公布明確決定，讓這筆軍售案繼續成為美中台關係的觀察焦點。