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全台尚有近15萬個空位可預訂 運能充足

中秋節連假前夕（24日），大批人潮湧入市府轉運站；根據交通部統計，24日與中秋節（25日）高鐵疏運人數大增超過兩成，國道客運西部路線也成長一成四。為嚴防明日收假日北返人潮，國道客運也投入「運具聯防」，今明兩天合計加開1,783班，總班次超過1.3萬班，將再視旅客需求機動加開。今年9月24、25日，與去年同期（中秋節前一日及中秋節）相比，高鐵疏運66.4萬人次，較去年同期增加23.5%；台鐵157.4萬人次，增加10.9%；國道客運西部路線27.0萬人次，增加14.4%。為因應收假日北返人潮高峰，公路局配合「運具聯防」機制，國道客運全面投入疏運聯防，強化與雙鐵之協同疏運，分散雙鐵返北人流。公路局已協調國道客運業者在9月27日及9月28日大幅增加班次，西部國道客運原規劃9,342班，增加1,212班，合計10,554班；東部國道客運原規劃2,528班，增加571班，合計3,099班，兩日合計加開1,783班。依目前車票預售情形，西部國道客運已預售55%，尚有45%運能計106,089個空位；東部國道客運已預售35%，尚有65%運能計40,737個空位，合計尚有146,826個空位可供民眾預訂，整體運能尚屬充裕。公路局已指示各國道客運業者掌握預售及候車情形，在確保行車安全及駕駛人員合理工時的前提下，運用最大運輸量能投入疏運。公路局呼籲，有返工、返校需求的民眾可提早規劃行程並預訂車票，多加利用班次密集、座位充足的國道客運。另本次連假搭乘國道客運可享票價6折優惠，登錄成為TPASS 2.0會員，加上註冊綠色運輸服務平台者，還可再享加碼3%回饋，各項優惠疊加後，最高可享約4折優惠，歡迎民眾踴躍搭乘。