我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴今（27）日凌晨以錄影方式為「北美台灣科技年會」（Taiwan Tech Summit）攬才及新創活動致詞時表示，台灣正積極推動「AI新十大建設」，並與美國科技界緊密合作，持續深化台美人才及新創交流；他強調，前瞻科技必須深植於自由、透明與民主等普世價值，讓台美戰略夥伴關係因此更加堅實。蕭美琴以英文致詞時表示，非常榮幸能在美國規模最大的台灣跨產業盛會「北美台灣科技年會」，以及「國際人才服務及延攬中心」2026年赴美攬才團（Talent Taiwan 2026 US Outreach）和「國家新創品牌Startup Island TAIWAN」的成果發表（Demo Day）活動中，向大家致意。蕭美琴指出，為促進經濟成長，台灣正積極推動「AI新十大建設」，身為全球AI供應鏈的核心重鎮與卓越創新的最佳夥伴，台灣與美國科技界緊密合作，共創繁榮，今年政府帶領產官學研等各界赴美，共同深化台美人才及新創交流，「我們深信，前瞻科技必須深植於自由、透明與民主等普世價值，而台美戰略夥伴關係也因此較以往更為堅實」。蕭美琴要再次肯定「北美台灣科技年會」做為台美人才與企業堅實橋梁的貢獻，也感謝所有與會夥伴與代表們的努力，「祝年會圓滿成功，也期待各位蒞臨台灣！」