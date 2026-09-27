我是廣告 請繼續往下閱讀

名古屋亞運桌球賽事爆出冷門，日本男單兩大主力張本智和與松島輝空在8強賽先後落敗，宣告日本隊在男子單打項目全軍覆沒。針對日本隊在男團奪金後單打卻迅速崩盤的現象，中國桌球名宿鄧亞萍在節目中進行了深入解析。鄧亞萍點出，對年輕球員而言，能在團體賽戰勝中國隊確實出乎意料，但他們在贏球後按捺不住情緒，導致「過度釋放」。她強調，真正的老將懂得「收放自如」，高興不能過頭，該休息就立馬休息以儲備精力。在她看來，松島輝空就是興奮過頭，導致隔天單打體能不支。至於爆冷輸給世界排名第344位伊朗老將阿拉米揚的張本智和，鄧亞萍認為，張本在團體賽表現極佳，是因為他對中國隊做足準備且抱持「搏殺」心態。但到了單打賽場，他的心態出現變化，且對阿拉米揚的研究顯然不夠充分。相較之下，林詩棟在男團失利後反而被激發出鬥志，抱著無路可退的心態往前衝，成為贏下松島輝空的關鍵。以3：4苦吞敗仗的張本智和賽後坦言，從比賽內容來看這幾乎是一場完敗。不過在談到對手發球爭議時，張本智和表示，對手很好地利用了規則漏洞。他指出本屆亞運沒有TTR（影片回放系統），裁判僅靠肉眼判罰能力有限。但他並未將輸球全歸咎於此，補充說道：「如果我能處理好他的發球，我本可以贏，這說明我自身還有不足。」日本隊前男桌主帥宮崎義仁在擔任轉播解說時，將輸球原因之一歸咎於場館內中國球迷的加油聲。他抱怨歡呼聲太大，導致球員聽不到擊球聲，難以判斷球的旋轉。然而此番言論引發質疑，因為對手阿拉米揚同樣處於相同的噪音環境中。以2：4不敵林詩棟的松島輝空則表示，身兼四項賽事讓他的疲勞程度已超過100%，上場時專注力僅剩一到兩成。他認為林詩棟求勝意志更強，自己是輸在專注力與意志力上。這一次亞運賽程安排引起外界討論，中國桌球選手林詩棟同樣身兼四項，更在33小時內連打9場比賽。而不僅桌球出問題，羽球單打賽事昨天有多位選手進行「一日兩戰」，對於體能消耗相當大。