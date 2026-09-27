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▲面對年僅21歲的印度小將謝提（Ayush Shetty），周天成拚戰3局，最終以21：16、19：21、21：17驚險勝出，挺進8強。（圖／中華奧會提供）

▲中華棒球代表隊昨晚與日本社會人隊血戰至晚間約9點半才結束，今（27）日台灣時間上午11點，立刻要在銅牌戰迎戰中國隊。（圖／特派記者朱永強攝,2026.9.26）

▲身兼4項賽事的林詩棟，更面臨了33小時內連打9場比賽的極限考驗。（圖／名古屋亞運提供）

2026年名古屋亞運賽程安排引發外界熱議！各單項賽事近期出現極度密集的賽程，不僅讓選手面臨嚴峻的體能考驗，也成為勝負之外的熱門話題。其中，桌球項目的中國好手林詩棟在33小時內連打9場比賽，台灣羽球一哥周天成更遭遇10幾年未見的一日雙賽，而台灣棒球代表隊也面臨地獄般的晚接午賽程。羽球項目方面，高居世界排名第5、現年36歲的亞運五朝元老周天成也面臨賽程考驗。生涯首度參與亞運是2010年廣州亞運的他，曾在雅加達亞運奪下男單銀牌與男團銅牌的生涯最佳成績。他今（27）日上午在32強賽以21：1、21：10輕取孟加拉選手賈曼（Ayman Zaman），僅休息短短6.5小時，又在下午的16強賽提拍上陣。面對年僅21歲的印度小將謝提（Ayush Shetty），周天成拚戰3局，最終以21：16、19：21、21：17驚險勝出，挺進8強。賽後周天成透露，自己已經10幾年沒有經歷過一日雙賽，但也強調為這次賽程做足了準備。除了個人單項，團隊賽事同樣面臨嚴苛考驗。中華棒球代表隊昨晚與日本社會人隊血戰至晚間約9點半才結束，今（27）日台灣時間上午11點，立刻要在銅牌戰迎戰中國隊。這場由旅美強投林昱珉交手中國隊孫易聰的戰役，不僅攸關獎牌，中華隊更得克服對球員消耗極大的晚接午地獄賽程。雖然棒球這類大型賽事1天接1天還算可以理解，但整體亞運賽事將羽球和桌球這類單項密集成1到2天內完賽，已讓各國選手吃足苦頭。在桌球賽場上，身兼4項賽事的日本小將松島輝空在男單8強賽以2：4不敵中國選手林詩棟。賽後松島輝空坦言，密集的賽程讓他的疲勞程度超過100%，上場時專注力僅剩1到2成。然而同樣身兼4項賽事的林詩棟，更面臨了33小時內連打9場比賽的極限考驗。而根據中媒報導，中國球王王楚欽昨天在進行完混雙金牌戰後坦言自己身體出狀況，有出現受傷的情形，如此賽程可能已對選手身體造成負擔。