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「我不是貧窮，我是稀有種。」高山森林基地創辦人馬中原在信義學堂企業倫理講座中這樣說。他與新旺集瓷營運長許世鋼分別從花蓮部落與鶯歌陶瓷產業出發，探討地方發展如何回到在地需求，讓地方成為行動主體。當企業或外部資源進入地方，該如何避免以自身視角定義地方需求？信義企業集團「信義學堂」日前舉辦企業倫理系列講座「當地方發聲：共好與參與不再由外界定義」，邀請兩位講者分享實務經驗。信義企業集團許云昇協理表示，無論是許世鋼串聯產業凝聚地方認同，或馬中原尋根找回部落主體性，都反映參與地方事務應從理解、傾聽與尊重出發，讓地方自己說出需求與期待。這也呼應本次講座的倫理思考，當外部資源進入地方，應先聽見地方如何定義自己、期待什麼樣的未來，從「為地方做事」走向「和地方一起做事」。馬中原從部落經驗出發，分享地方主體性的思考。他回憶，退伍返鄉後常聽見部落被貼上「偏鄉」、「貧窮」等標籤，近年又出現地方創生、ESG等新名詞，讓他始終思考，為何部落總是由外界定義。為了尋找答案，馬中原展開田野調查，發現家族是日治時期從中央山脈遷移至東海岸的布農族支系，生活文化橫跨山林、縱谷與海洋。重新理解歷史位置後，他發現部落並非缺乏價值，而是擁有獨特珍貴的文化資產。「我不是貧窮，我是稀有種。」這樣的認知成為他打造「陪你回到自然的練習場」的起點，透過射箭、攀樹、山林閱讀等活動，引導參與者重新認識自己。他強調，地方永續發展來自平等的夥伴合作，而非上對下的扶助關係。長期投入鶯歌陶瓷產業轉型的許世鋼表示，許多人造訪鶯歌老街時，常認為當地充斥進口商品，產業早已式微，但事實上鶯歌仍保有完整產業鏈，從設計、模具、量產到印刷貼花都能找到專業分工，是全球少數能在小範圍內同時生產藝術、生活、衛浴、建築及科技五大類陶瓷的產地。身為百年陶瓷家族第四代，許世鋼返鄉後發現，鶯歌雖有完整產業基礎，窯廠之間卻多半各自經營、彼此競爭。在台灣設計研究院協助下，他開始推動整個產地串聯，2022年舉辦首屆「鶯歌產地開放日」，隨後成立「新北市陶瓷瓦舍合作會」，如今已串聯超過38家業者，過去競爭的窯廠也開始依專長分工、合作接單。產業串聯也走進校園，「窯場導師」計畫已進入在地7所國中小，讓孩子從設計、定價到販售認識家鄉產業，希望讓下一代的產業環境更好，也讓鶯歌孩子以家鄉為榮。講座主持人、東吳大學社會系副教授劉維公表示，地方發展最重要的是實際做了什麼，一個地方能否走得長遠，關鍵往往來自願意長期投入的在地人物，透過行動累積信任與共識，形塑地方獨特的個性與魅力。信義學堂策展人企業倫理暨永續推動辦公室盧姵蓉專案經理以「修復之年」為年度策展主軸，關注快速變動的社會中，企業、地方與個人之間逐漸鬆動的關係。本次講座延續「在一起的力量」專題系列，進一步將「共好」從理念帶回真實的地方實踐，探問當外部資源進入地方，如何先理解地方如何看待自己，透過長期參與與協作，建立彼此平等且可持續的夥伴關係。信義學堂自2011年成立以來，透過企業倫理、居住空間、社區關懷、環境關懷、人文生活、幸福家庭六大系列打造學習與對話平台，至今已完成1124場講座，累積超過16.1萬人次參與，未來將持續邀請講者分享生命經驗，陪伴民眾思考人與土地、人與社會的連結與價值。