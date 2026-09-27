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▲劉學義（如圖）為了其中一場裸身沐浴的橋段費盡苦心，只見他露出結實腹肌，讓人看了臉紅心跳。（圖／劉學義工作室微博）

陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，改編自禾晏山小說《蘭香緣》，播出後話題不斷、收視亮眼，主演近日登上節目《毛雪汪》宣傳，劉學義透露為了一場裸身沐浴戲飲控，長達半個月不吃碳水，導致心情很差，更吐槽譚松韻「天天在旁邊吃燒餅」，兩人互動笑翻眾人。《蘭香如故》上線後熱度迅速飆升，主要演員一舉一動備受關注，在劇中飾演吏部尚書林家長孫「林錦岐」的劉學義，為了其中一場裸身沐浴的橋段費盡苦心，只見他露出結實腹肌，讓人看了臉紅心跳，劉學義透露本身就有點線條，但仍在半個月前實施飲控，不吃碳水、脫水3天，笑說：「我記得拍那場戲時，我心情特別差！」一旁的譚松韻則爆料，劉學義那幾天心情特別差，怕掃到颱風尾，完全不敢離他太近。劉學義則吐槽說：「她還逗我，天天在旁邊吃燒餅。」不過身材效果讓眾人讚嘆，線條非常明顯。《蘭香如故》在騰訊播出後，熱度超越《逐玉》、《驕陽似我》等夯劇，不僅成為今年平台最快突破熱度30000的劇集，還在央視拿下同時段冠軍。隨著劇集討論，演員群人氣也飆升，譚松韻短短3天就漲粉120萬，精湛演技一甩過去傻白甜形象。該劇講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾）原本與吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）訂有婚約，然而沈家因祖父被扣上謀逆罪名而慘遭滅門，林家為求自保立刻退婚，並轉與趙家結親。沈嘉蘭在災禍中倖存，幸得恩人以病逝的家奴之女「許蘭香」之名替換身分，從名門千金淪落為林府的三等丫鬟，她隱忍冷靜、憑藉智慧在府中一步步往上爬，不僅暗中調查家族冤屈，也與林錦岐從互相試探到打破階級藩籬、攜手破局。